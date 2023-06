Círculo Deportivo sumó un nuevo tropiezo ante Santamarina de Tandil

El “Papero” lo ganaba pero se lo dieron vuelta 2 a 1 y obtuvo otra derrota que lo mantiene en el último puesto. Bruno Vedda fue expulsado.

(Foto: Martín Angelini / prensa Círculo Deportivo)

En la fecha que marcó el cierre de la mitad del campeonato, Círculo Deportivo de Otamendi sumó un nuevo tropiezo y a pesar de que comenzó arriba en el marcador, cayó ante Santamarina de Tandil por 2 a 1 en el estadio “General San Martín” por la jornada 18 de la Zona A del Federal A.

Esta derrota dolió por cómo se dio el desenlace. Es que el Papero lo ganaba a los 8′ con gol del olavarriense Diego San Julián, pero en el complemento al equipo se le desmoronó todo lo bueno que había hecho en los primeros 45′. El Aurinegro alcanzó la igualdad por medio de Lucas Vallejos y 5′ más tarde, el defensor Bruno Vedda fue expulsado tras recibir doble tarjeta amarilla. Cuando el punto parecía que servía, cerca del final apareció otro cabezazo de Vallejos para sentenciar el 2 a 1 a favor de los tandilenses y así dejar con las manos vacías al elenco de Otamendi.

Con este resultado, el conjunto que ahora dirige el entrenador marplatense Damián García se mantiene en el último puesto de la zona con 14 unidades producto de cuatro victorias, dos empates y diez derrotas. Este fin de semana volverá a presentarse en condición de visitante en el sur del país ante Cipolletti.

De todas formas, uno de los datos positivos que puede sacar Círculo Deportivo del encuentro de este miércoles es que cortó la sequía goleadora ya que hacía cuatro encuentros que no convertía (tres derrotas y empate en la última jornada ante Villa Mitre). El tanto se dio a los 8′, cuando el equipo de Damián García encontró espacios y no perdonó: Axel Pereyra desbordó por la derecha, no fue egoísta y vio la llegada de Diego San Julián, lo asistió y el ex Ferro de Olavarría definió para poner el 1 a 0.

A lo largo de todo el primer tiempo, la visita logró controlar el juego y no tuvo demasiados sustos. Pero en el complemento todo cambió: en primera medida Santamarina llegó al empate con un cabezazo de Vallejos en una pelota detenida, luego, 5′ más tarde el conjunto de Otamendi se quedó con un jugador menos por la expulsión de Vedda y sobre el final, con la misma fórmula -pegada de Motta y cabezazo de Vallejos-, el Aurinegro estampó el 2 a 1, resultado que no cambió tras el pitido final del árbitro Brian Ferreyra, de Venado Tuerto.

Es así que Círculo Deportivo volvió a caer, se mantiene en el fondo de la tabla con 14 puntos, a 2 unidades de Germinal de Rawson y el fin de semana volverá a jugar como visitante, esta vez ante Cipolletti.