Paro general: las centrales obreras reportaron un 70% de acatamiento en Mar del Plata

Así lo dieron a conocer desde la CGT y las dos CTA y señalaron una adhesión del 85% en el ámbito estatal y “dispar” en la industria y otros sectores.

(Fotos: Qué digital)

Un “primer balance positivo” con un acatamiento “dispar” del orden del 70%, que en el ámbito estatal en particular se ubicó en torno a un 85%, es la evaluación que trazaron este jueves del paro general en Mar del Plata las tres centrales obreras. Criticaron que los empresarios pymes, en general, no se hayan sumado a la jornada de protesta y señalaron que los reclamos apuntan no sólo a la “defensa de los derechos laborales” sino también contra la “destrucción de la industria nacional”.

Los referentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) y las CTA de los Trabajadores y Autónoma de Mar del Plata encabezaron este jueves a media mañana una conferencia de prensa para trazar un primer balance del segundo paro general llevado a cabo contra las regresivas políticas del gobierno de Javier Milei, en este caso con una vigencia de 24 horas y sin movilización, a diferencia del primero concretado en enero que fue de medio día y que incluyó una masiva marcha.

En las avenidas céntricas de Mar del Plata en las primeras horas de la mañana se advirtió un movimientos constante de autos particulares con el elemento sobresaliente de la ausencia de colectivos aunque sí con el funcionamiento de taxis y remises. Y hacia media mañana la circulación por las calles en general era baja también en el centro con diversos comercios con sus puertas cerradas aunque con un acatamiento dispar ya que otros sí estaban en funcionamiento, entre ellos cadenas de ropa y de otros rubros.

El titular de la CGT local, José Luis Rocha, trazó un “primer balance positivo” del impacto de la medida aunque evaluó la existencia de un acatamiento disparo según los gremios y los sector, misma calificación que entendió se replicó por ejemplo en el ámbito industrial y productivo. Así, habló de un nivel de adhesión “arriba del 70%” a lo que luego desde la CTA Autónoma, el dirigente Ezequiel Navarro sumó que en el ámbito estatal el acatamiento era “muy alto de más del 85%”.

Rocha enfatizó que en que el paro se constituyó como una “defensa de los derechos laborales” pero también remarcó que los reclamos van más allá como una “defensa a la industria nacional” y así reparó en el tratamiento de la Ley Bases -que ya obtuvo media sanción en Diputados- y en particular en el capítulo que referido al Régimen de incentivo para grandes inversiones (RIGI) con fuertes beneficios impositivos para poderosas empresas. “Con esto nos están destruyendo la industria nacional”, planteó el dirigente.

En ese sentido, criticó que “muchos empresarios pymes deberían estar acá defendiendo a la industria” y puso como ejemplo los reclamos escuchados hace pocos días desde la industria textil respecto a la caída de ventas y a la preocupación por la apertura de importaciones. “Los empresarios deberían estar acá, diciendo lo que están diciendo por debajo”, cuestionó Rocha.

A su vez, Graciela Ramundo, de la CTA de los Trabajadores, hizo referencia a la necesidad de que “el gobierno escuche las protestas”. Así dijo que Milei “no fue votado para esto” y apuntó que su objetivo “no es destuir el Estado” sino que ponerlo al servicio sólo “de las grandes corporaciones”. “Eso es la ley ómnibus, va en contra de los intereses de todos”, apuntó.

Asimismo, lamentó la existencia de un discurso dominante y del modelo político implantado que “ha llevado al individualismo y a no pensar en el conjunto” en referencia a aquellos pequeños comerciantes que decidieron no adherirse a la medida.

Finalmente, desde la CTA Autónoma, Navarro alertó que “si el gobierno no cambiar el rumbo se van a profundizar cada vez más los conflictos y concluyó que las políticas desplegadas por Milei “ya se vivieron” en el país y “todo terminó con la profunda crisis de 2001“.