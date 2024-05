Montenegro contra municipales: anunció que descontará las tres horas de protesta

La definición del intendente llegó después de la movilización aunque reparó en que no descontará el día de paro general. Tildó de “disparatado” un nuevo convenio colectivo.

(Foto: Qué digital)

El conflicto entre el gobierno de Guillermo Montenegro y el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) sumó este miércoles un nuevo capítulo con una movilización y con una respuesta dada algunas horas después por el intendente, quien aseguró que también aplicará descuentos en los sueldos por las tres horas en las que duró la movilización.

Las definiciones de Montenegro referidas al conflicto con los trabajadores municipales se concretaron este miércoles en una conferencia de prensa realizada apenas una hora después de terminada la movilización del STM, modalidad de protesta con la que buscaban evitar nuevos descuentos salariales como los aplicados por un paro concretado a principios de abril cuando empezaba a vislumbrarse un largo conflicto por la falta de acuerdo salarial.

En ese sentido, hacia las 9.30 la movilización ya se encontraba en la puerta del Municipio con la intención de que más tarde, alrededor de las 11, las y los trabajadores volvieran a sus puestos “para que después no vengan a decir que esto fue un paro encubierto y quieran descontar el día”, enfatizó el secretario general del STM, Antonio Gilardi.

Sin embargo, y mientras el tema se encuentra discutido ante la Justicia, Montenegro anunció que aplicará descuentos por las tres horas en las que se extendió la movilización al afirmar que se trató de un “cese de tres horas”: “Eso es un paro y si vos no vas a trabajar, a vos te descuentan las horas. El tipo que no fue a trabajar hoy se les descuentan las horas así como en su momento se le descontó el día de paro“.

Al no contemplar así el derecho a huelga y la notificación que había realizado previamente el gremio, Montenegro enfatizó que “esto es como cualquier trabajo” en el que se aplican descuentos “salvo que haya una causa justificada”.

En otro tramo de la conferencia, de todas maneras, anticipó que será distinta la definición por el paro general convocado por la CGT para este jueves. “No soy un loco, si hay un paro general y el trabajador municipal no puede llegar, no puede llegar”, respondió en referencia a la ausencia del transporte público de colectivos que estará paralizado.

Y con respecto a la discusión salarial, el intendente reconoció que el reclamo se da bajo una situación “absolutamente entendible”: “No vivo en un canelón, tengo claro que hay un momento complejo para todos, pero lo que no puedo es rifar la estabilidad de la ciudad subiendo impuestos a los vecinos, no lo puedo hacer. No puedo garantizar cosas que después no puedo pagar, porque eso va a hacer que las cuentas no estén ordenadas y eso hará que le aumente los impuestos a los vecinos”.

Hasta el momento, como parte de la paritaria 2024, las y los trabajadores municipales registraron un aumento salarial del 10% correspondiente a marzo que se había acordado al cerrar la negociación 2023 frente a una inflación que en el primer trimestre ascendió al 51,6%. En ese marco, el gobierno propuso para abril otro incremento de sólo el 10% mientras que el sindicato reclama desde el inicio de la negociación un 35% de suba. En esos puntos sigue estancada la discusión.

CONTRA UN NUEVO CONVENIO COLECTIVO

Durante la conferencia de prensa, Montenegro también sumó acusaciones contra el STM al plantear que recientemente fue registrado por el Ministerio de Trabajo bonaerense un convenio colectivo de trabajo para el sector que fue confeccionado entre diciembre de 2015 y 2017, cuando terminó de materializarse y presentarse en la cartelera laboral.

Así, criticó que “en estos días casualmente haya sido registrado” por la dependencia provincial, afirmó que “el diablo metió la cola” en relación a que se realizó en medio de este conflicto y lanzó diversas objeciones a puntos allí contenidos.

Inicialmente, planteó que tiene incorporadas cuestiones “que son disparatadas” y que “tienen que ver con la irracionalidad”. Así afirmó que se prevén “obligaciones de que los cargos municipales sean heredados por el hijo mayor o la mujer” de trabajadores y una “imposibilidad de trasladar a un empleado si se lo afecta moralmente” así como también que se fija una “recategorización obligatoria” sobre lo que sostuvo que se contempla que al trabajador “cuando esté a tres años de jubilarse se le tiene que subir una categoría si o sí y si ese cargo no existe se tiene que inventar”.

Más adelante en la conferencia, y ante diversas consultas sobre las definiciones dadas por el intendente, el secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli, reparó en que como un próximo paso tras su registro en el Ministerio de Trabajo el convenio deberá ser debatido en el Concejo Deliberante.