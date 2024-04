Montenegro calificó el paro municipal de “irracional” y aplicará descuentos

Pese al atraso de los sueldos ante la inflación, el intendente afirmó que “defenderá el equilibrio” de las finanzas. “Cuando no alcanza, no alcanza”, dijo para defender el ajuste.

(Foto: Qué digital)

El intendente Guillermo Montenegro salió a defender este viernes en conferencia de prensa el ajuste implementado también por el gobierno municipal y para ello calificó de “irracional” el paro de 48 horas que llevan a cabo los trabajadores municipales y anunció que les descontará los días. Justificó el no aumento de los sueldos acorde a la inflación en una “defensa del equilibrio” de las finanzas municipales y repitió a modo de slogan: “Cuando no alcanza, no alcanza”.

“Si esta va a ser la forma que voy a tener para trabajar con los sindicatos en general, no van a encontrar en mí ninguna posibilidad de que esto funcione”. Esa frase pronunciada por Montenegro en una extensa conferencia de prensa resume la postura que eligió el gobierno municipal ante la crisis y el ajuste: la confrontación ante medidas de fuerza que, como en este caso y luego de una serie de reuniones paritarias, reclaman por aumentos salariales para evitar una mayor pérdida del poder adquisitivo.

Guillermo Montenegro eligió cambiar la forma de comunicación de su gobierno y desde este viernes periódicamente realizará conferencias de prensa tras reuniones de gabinete. La de este viernes, la primera, fue el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) y desde allí uno de los principales temas que abordó fue la situación de las finanzas municipales después de una primera gestión en que los conceptos de “orden” y “superavit” fueron los principales puntales del discurso del gobierno. Pero ante la crisis, la situación cambió y aquel “orden”, reconoció Montenegro, se vio alterado.

Ese cambio, de todas maneras, Montenegro dijo que llevó a que en los últimos tres meses el gobierno “reordenara” la situación y así habló de haber “alcanzado el equilibrio”.

Ese fue el contexto con el que introdujo su dura postura en la paritaria con las y los trabajadores municipales y, en particular, con el paro de 48 horas que se cumple este viernes y sábado ante una oferta del 10% contra un pedido del 35% a tono con la inflación.

“El orden y equilibrio que logramos los marplatenses no voy a rifarlo bajo ningún concepto. Tienen que saber que soy una persona de diálogo, lo que no voy a hacer bajo ningún concepto es firmar con los empleados municipales algo que yo no pueda pagar o que signifique aumentarle los impuestos a los vecinos”, fue su primer planteo respecto al tema.

Así dio su primera definición de “cuando no alcanza, no alcanza”, casi como una réplica del “no hay plata”, de Javier Milei. Y también afirmó que su gobierno “no va a inventar nada ni hacer lo que hicieron otros gobierno que fue utilizar fondos afectados”. “No lo voy a hacer porque es desordenar de nuevo el equilibrio. El equilibrio lo vamos a defender”, aseguró e incluso dijo “no tener problema en asumir el costo político” de enfrentar un ajuste. “Esta es la forma que tengo de defender a los vecinos y a la plata de los vecinos de mi ciudad”, apuntó.

De esa manera, atacó directamente a la medida de fuerza que paralizó este viernes la administración municipal: “El paro es el último recurso, no puede ser que en el comienzo de una negociación que va a tener efecto dentro de un mes y después de seis días de vacaciones y feriados haya un paro de dos días y en el medio uno más porque el gremio de docentes acompaña a Ctera. Esto está mal, eso es irracional”.

En otro tramo, reparó de todas maneras en que “el paro es constitucional” aunque en paralelo insistió con su definición de “irracional” y con el anuncio de que descontará los días no trabajados -en sintonía con la postura del gobierno nacional de Javier Milei- y que con esos fondos “se arreglarán calles”. “Vamos a descontar el día de paro por la irrazonabilidad que tiene”, aseveró.

¿No implica una contradicción reconocer la herramienta de paro como constitucional y descontar los días de medidas de fuerza?, le preguntó Qué digital. Y respondió: “Cuando hay irracionalidad en la medida es cuando el paro no es legítimo, no tengo ningún problema en que alguien lo discuta en la Justicia. Si en cuatro años nunca tomé una medida de estas es porque entiendo que este paro es irracional. No son de los que están amparados constitucionalmente”.

Más adelante, Guillermo Montenegro acusó al Sindicato de Trabajadores Municipales de “poner de rehén a los vecinos”.

LAS CUENTAS MUNICIPALES

En el inicio de la conferencia de prensa Guillermo Montenegro dijo querer hacer un repaso del “orden de las cuentas municipales” y planteó que desde 2020 a 2022 el Municipio tuvo “superávit”, algo que incluso fue cuestionado en reiteradas oportunidades por la oposición como contracara de la necesidad de mayor inversión en diversas áreas críticas.

En ese sentido, el intendente dijo que durante los primeros años de su gestión el aumento de las tasas municipales fue en torno a un 50% con relación a la inflación y que el año pasado esa situación se complejizó y apuntó directamente contra el kirchnerismo y el exministro de Economía, Sergio Massa: “El año pasado con el desaguisado del plan platita de Massa, este número pasó a ser de 210% de inflación contra 70% de actualización de tasas“.

De todas maneras, el intendente dijo que, ajuste mediante, en los últimos meses se buscó “reordenar la situación”. “En estos tres meses reordenamos todo, fue muy duro por la situación que nos dejó el kirchnerismo. Y estos meses alcanzamos el equilibrio, con mucho esfuerzo y estando en una situación muy compleja a nivel nacional con los ingresos, con la coparticipación”, afirmó como base para insistir con la definición: “Cuando no alcanza, no alcanza”.