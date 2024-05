El amparo de los municipales, sin juez: la Corte definirá dónde se tramitará

Tanto el Tribunal de Trabajo N°4 como el Juzgado Contencioso N°2 se declararon incompetentes en el expediente que apunta contra los descuentos por paro y la quita de presentismo.

(Foto: archivo / Qué digital)

Si desde el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) pretendían que rápidamente se hiciera lugar una medida cautelar para dejar sin efecto los descuentos por días de paro y la quita del presentismo, este lunes terminaron de confirmar que tendrán que seguir esperando: después de que el Tribunal de Trabajo N°4 se declarara incompetente para tramitar el amparo sindical contra el gobierno de Guillermo Montenegro, lo mismo hizo el Juzgado en lo Contencioso N°2. Ahora la Suprema Corte deberá resolver cuál de los dos organismos debe tramitar la causa.

Como una “conducta discriminatoria antisindical” y como una “práctica desleal” a través de la cual se “deja sin efecto ilegítimamente derechos laborales adquiridos” fue como calificó el STM a dos de las medidas adoptadas por el gobierno de Guillermo Montenegro en medio del conflicto por la falta de acuerdo salarial. Así lo expresó en el amparo presentado en la Justicia con el que intenta revertir los descuentos por los días de paro y la eliminación del premio por el presentismo.

El caso recayó en el Tribunal de Trabajo N°4, y el viernes los jueces Cecilia Bártoli, Alejandro Escobrar y Orlando Cappitelli emitieron una primera resolución en la que declararon la incompetencia del fuero para resolver los planteos y lo enviaron al Contencioso Administrativo.

Previamente, omitieron el tratamiento de la cautelar pedida por el gremio para que sea abordada por el nuevo juez no sin dejar de mencionar que a su entender no correspondería tal dictado ya que la decisión guardaría total relación con la cuestión de fondo sobre la que también se deberá fallar: si corresponde o no ordenar que se deje sin efecto el descuento de los días de paro y el quite del premio por el presentismo (equivalente a 15 días anuales de licencia) dispuestos por Montenegro.

Tras esa definición, la tramitación del amparo recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°2, a cargo de Marcelo Fernández, quien este lunes también declaró su incompetencia para tratar los planteos al sostener que debe ser el fuero Laboral el encargado de analizarlos.

De esa manera, ahora será la Suprema Corte de Justicia bonaerense la que defina en cuál de los dos organismos se tramitará la causa.

Mientras tanto, para este miércoles el STM tiene programada una movilización hacia el Palacio municipal en la continuidad de la falta de acuerdo salarial. Con el fin de evitar la aplicación de nuevos descuentos -tal como ya ocurrió con el paro concretado a principios de abril- a la espera de una resolución judicial, el gremio definió realizar una marcha y no un nuevo paro de actividades.

De todas maneras, el gremio comunicó al gobierno la medida que se llevará a cabo entre las 8 y las 11, según la nota elevada al intendente, y señaló que en ese momento se cubrirán “las guardias mínimas necesarias para la prestación de los servicios esenciales del Municipio”. ¿Qué hará el gobierno respecto a su nueva política de descontar los días no trabajados por medida de fuerza? Por el momento se desconoce ya que se trata de un escenario diferente al ser una movilización con vigencia de tres horas.

En esa marcha, por su parte, las y los trabajadores municipales reclamarán un cambio de postura del gobierno en la negociación salarial en la que la oferta se no movió nunca del 10% de aumento para abril mientras que el gremio mantiene un pedido del 35%.

Mientras tanto, el proyecto de ordenanza con el que el intendente busca declarar “esencial” el trabajo municipal para limitar su derecho a huelga la semana pasada empezó a ser tratado en la primera de las cuatro comisiones por la que deberá pasar en el Concejo Deliberante aunque el oficialismo decidió demorar su avance: resolvieron pedir informes a todas las áreas de la administración pública local como también a áreas legales y de Trabajo de la Provincia y Nación.