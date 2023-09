Círculo no hizo pie en Rawson y perdió un mano a mano ante Germinal

SÍNTESIS

Germinal (Rawson) (2): Gonzalo Laborda; Matías Ávalos, Juan Motroni, Ignacio Terán y Emiliano Santos; Brian Castillo, Emmanuel Décimo y Lucas Villalba; Gabriel Obredor, Augusto Magoia y Hugo Lugo. DT: Christian Corrales.

Círculo (0): Tomás Casas; Gabriel Ferro, Jano Martínez, Facundo Cozzi y Damián Schvindt; Axel Pereyra, Sebastián Heredia, Diego San Julián y Joaquín Bassani; Diego Martínez e Imanol Enríquez. DT: Damián García.

Cambios: ST 0′ Federico Cárcamo por Obredor (G) y Samuel Cotto por Cozzi (C), 10′ Carlos Roselli por Ferro (C) y Ramiro Rodríguez por D.Martínez (C), 15′ Gonzalo Ramírez por Ávalos (G), 22′ Darío Pellejero por Lugo (G), 25′ Enzo Astiz por Martiarena (C) y Jeremías León por De Souza (C), 31′ Tomás Satler por Villalba y Edwin Santilli por Castillo (G)

Goles: PT 40′ Terán, de penal (G); ST 48′ Pellejero (G).

Árbitro: Joaquín Gil, de San Pedro.

Estadio: “El Fortín”, de Rawson.