Derrota y eliminación de Horacio Zeballos en el ATP 500 de Acapulco

El marplatense junto a Marcel Granollers conformaban la dupla favorita del certamen pero cayeron en cuartos de final del cuadro de dobles.

(Foto: prensa Abierto mexicano)

La dupla compuesta por el tenista marplatense Horacio Zeballos y el catalán Marcel Granollers sufrió una sorprendente eliminación en los cuartos de final del ATP 500 de Acapulco en manos de la pareja conformada por el estadounidense John Isner y el mexicano Hans Hach Verdugo por 5-7, 6-3 y 10-5.

Es que en la segunda ronda del cuadro de dobles en México, Zeballos y Granollers era el binomio favorito para levantar el ATP 500 de Acapulco pero en la madrugada de este viernes (horario argentino) perdieron en un juego que duró una hora y 28 minutos en el Grandstand Caliente.mx de la ciudad centroamericana.

Luego de avanzar entre los ocho mejores tras superar en sets corridos al uruguayo Ariel Behar y al ecuatoriano Gonzalo Escobar, en esta oportunidad se toparon con John Isner y Hans Hach Verdugo y tras un duelo parejo, no el marplatense y el catalán quedaron en el camino.

Peor el tenista marplatense no fue el único argentino en perder en la instancia de cuartos de final del evento, sino que Andrés Molteni, en dupla con el local Santiago González, perdió ante la pareja conformada por el neerlandés Jean-Julien Rojer y el salvadoreño Marcelo Arévalo por 7-6(4) y 6-2 y se despidió del Acapulco, por lo que ya no quedan argentinos en el cuadro de dobles. Cabe destacar en el singles no hay participación argentina.

Los próximos grandes objetivos para Horacio Zeballos y Marcel Granollers, tenistas que ocupan el puesto cinco y siete del Ranking ATP en la modalidad dobles respectivamente, será primeramente el Masters Indian Wells, a disputarse entre el 10 al 20 de marzo en la superficie de cemento en Estados Unidos, mientras que después será el turno de otro Masters 1000, el del Miami Open, a llevarse a cabo entre el 23 de marzo al 3 de abril en la superficie dura de Florida.