Después de casi 27 años, Aldosivi y Alvarado volverán a jugar el clásico de Mar del Plata

LAS ZONAS DE LA PRIMERA NACIONAL 2024

ZONA A:

ALVARADO, San Martín de Tucumán, Patronato, Chacarita, San Miguel, Agropecuario, All Boys, Ferro, Racing de Córdoba, San Martín de San Juan, Gimnasia de Jujuy, Güemes (SdE), Deportivo Maipú, Guillermo Brown, Quilmes, Arsenal, Tristán Suárez, Estudiantes de Caseros, Talleres de Escalada.



ZONA B:

ALDOSIVI, Chaco For Ever, Colón, Defensores de Belgrano, Deportivo Morón, Defensores Unidos, Atlanta, Nueva Chicago, Estudiantes de Río Cuarto, Atlético Rafaela, Gimnasia y Tiro de Salta, Mitre (SdE), Gimnasia de Mendoza, Deportivo Madryn, Temperley, Almirante Brown, Brown de Adrogué, San Telmo, Almagro.

INTERZONALES:

Aldosivi vs. Alvarado, Defensores Unidos vs. Agropecuario, Patronato vs. Colón, Nueva Chicago vs. Ferro, All Boys vs. Atlanta, Chacarita vs. Defensores de Belgrano, Quilmes vs. Temperley, San Martín (T) vs. Chaco For Ever, Almirante Brown vs. Tristán Suárez, Brown (A) vs. Talleres de Remedios de Escalada, Almagro vs. Estudiantes de Caseros, Dep. Morón vs. San Miguel, Estudiantes RC vs. Racing (C), Atlético Rafaela vs. San Martín (SJ), Güemes vs. Mitre (SdE), Gimnasia (J) vs. Gimnasia y Tiro de Salta, San Telmo vs. Arsenal, Gimnasia (M) vs. Deportivo Maipú, Deportivo Madryn vs. Guillermo Brown (PM).