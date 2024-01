Dibu Martínez, nominado para formar parte del World 11 de Fifpro

El arquero marplatense fue ternado por el sindicato de futbolistas para integrar el equipo ideal del 2023.

Emiliano Dibu Martínez y Lionel Messi fueron nominados este miércoles por Fifpro, el sindicato mundial de futbolistas, para formar parte parte del equipo ideal del 2023 que será conformado por los jugadores más destacados de la temporada. Los elegidos para integrar el World 11 van a ser revelados el próximo 15 de enero en la gala de los premios The Best de la FIFA, en Londres.

El marplatense Emiliano Dibu Martínez continúa cosechando nominaciones para su exitosa carrera. Esta vez, el arquero de la Selección Argentina, que recientemente se quedó con el Trofeo Yashin y fue elegido como el segundo mejor en su puesto por la Federación Internacional de fútbol Historia y Estadística, fue ternado por Fifpro y la FIFA para integrar el equipo ideal del año 2023.

El hombre del Aston Villa de Inglaterra compite, en esta oportunidad, con el belga Thibaut Courtois y el brasileño Ederson, quien se perfila como el principal favorito luego de una gran temporada con el Manchester City.

De esta manera, Dibu tiene la posibilidad de ser elegido en el World 11 por primera vez en su carrera. Si bien el marplatense fue galardonado el año pasado con el premio The Best al mejor arquero del 2022, quien se terminó metiendo entre los once fue el guardametas del Real Madrid.

Por su parte, Lionel Messi, el futbolista que más presencias ha tenido en el equipo ideal desde su instauración en 2005, comparte la lista de delanteros con los franceses Karim Benzema y Kylian Mbappé, el noruego Erling Haaland, el inglés Harry Kane, el portugués Cristiano Ronaldo y el brasileño Vinicius Junior.

El FIFA Fifpro World 11 es votado por más de 25 mil jugadores profesionales que eligen a tres arqueros, tres defensores, tres mediocampistas y tres delanteros por su rendimiento desde el 19 de diciembre de 2022 al 20 de agosto de 2023. Quienes reciban el mayor número de votos serán seleccionados para el equipo ideal, mientras que el puesto restante se asignará al jugador más votado a parte de los diez elegidos.