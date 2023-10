Balón de Oro: “Dibu” Martínez fue elegido como el mejor arquero del mundo

(Foto: @ballondor)

El marplatense Emiliano Dibu Martinez fue galardonado este lunes como parte de la ceremonia del Balón de Oro 2023 con el Trofeo Yashin que la revista France Football entrega al mejor arquero del mundo de la temporada 2022/23. En la gala, además, Lionel Messi ganó su octavo Balón de Oro.

El presente de Dibu Martínez es inmejorable y este lunes obtuvo un nuevo laurel que lo coloca nuevamente por encima de todos los arqueros del mundo. Luego de haber quebrado el récord de imbatibilidad en el arco argentino que retenía Germán Burgos desde 1998 con 606 minutos, este lunes fue elegido por la revista France Football como el mejor arquero de la temporada.

What a surprise! Emiliano’s father is with him on stage! #ballondor pic.twitter.com/4660HiROlp

— Ballon d’Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023