Santiago 2023: tras una preparación difícil, Cassini ganó la de plata en aguas abiertas

En un mano a mano con el estadounidense Brennan Gravley, el nadador del Club Kimberley fue subcampeón con un tiempo de 1:50:23.6 en los 10 km.

(Foto: prensa COA)

Luego de una dura preparación que incluyó una operación tan solo ocho semanas antes de la cita continental, el marplatense Ivo Cassini logró este domingo la medalla de plata en la prueba de 10 kilómetros de aguas abiertas en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023: hizo un tiempo de 1 hora 50 minutos y 23.6 segundos. “Logré un objetivo que soñé toda mi vida”, celebró el nadador de club Kimberley.

Cassini tuvo una gran actuación en los panamericanos que se disputan en Chile al punto tal que no solo se quedó con el segundo escalón del podio, sino que quedó muy cerca del primer puesto tras un mano mano reñido con el estadounidense Brennan Gravley, quien marcó un tiempo de 1:50:23.4. En tercer lugar quedó el mexicano Paulo Strehlke, con 1:50:23.8.

En Lima 2019, Ivo Cassini también había participado de los Juegos Panamericanos, y en ese entonces había conseguido un sexto lugar en los 10 kilómetros de aguas abiertas y también en los 1.500 metros indoor.

En lo que respecta a la rama femenina, la otra representante nacional fue la experimentada Cecilia Biagioli, quien quedó a un paso del podio al clasificarse cuarta con un tiempo de 1:58:09.7, a menos de ocho segundos de quien ocupó el tercer escalón, la brasileña Viviane Eichelberger, con 1:57:51.1.

En diálog0 con TyC Sports, el marplatense Cassini celebró la medalla y explicó por qué fue tan dura la preparación: tan solo ocho semanas antes de la cita continental afrontó una operación inesperada en uno de sus riñones, lo que lo llevó a estar diez días parado sin poder entrenarse.

“La verdad es que tan solo ocho semanas antes me preguntaba por qué me pasaba eso, y si me iba a poder tomar revancha de lo que fue Lima, después de tantos años y de tanto sacrificio y tanto esfuerzo. Y la verdad es que se pudo, Dios me ayudó. Me sentí muy bien en la carrera y logré un objetivo que soñé toda mi vida“, reconoció.

Puntualmente sobre el final infartante de la carrera, relató: “Se cerró muy fuerte, el nadador de Estados Unidos cerró más fuerte que yo, él ya venía adelantado, me faltaron unos segundos para agarrarlo, pero me deja super contento que pude dejar todo. Y bueno es un resultado que soñé siempre“.

La de Cassini fue la tercera medalla que aportó un atleta marplatense a la delegación nacional: previamente, Florencia Borelli consiguió la plata en maratón y el marplatense Ulises Saravia, también la plateada en 100 metros espalda.

No obstante, no será la última de un deportista local, ya que Sofía Rivadeneria con el seleccionado argentino de handball femenino también se aseguró la de plata pero este domingo por la noche disputará la final del certamen ante Brasil en busca de conseguir la presea de oro.