Fútbol local: Once Unidos y Deportivo Norte, los primeros clasificados

Todos los resultados de la décima fecha de la Liga Marplatense y las posiciones. Un partido fue suspendido por agresión a un árbitro.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

La acción de la Liga Marplatense de Fútbol no se detiene y este sábado se disputó una nueva jornada de la segunda fase del torneo “Dibu Martínez”. Cuando el campeonato ya se había puesto al día, la décima fecha dejó 38 goles, novedades en ambas zonas y un partido suspendido.

En la Zona Campeonato, Once Unidos tachó sin atenuantes a Alvarado 4 a 1 con dobletes de Ramiro López Oliver e Iván Lazcano y se mantiene puntero con 21 puntos. Pero el verde y blanco no está solo en lo más alto: Deportivo Norte no quiso ser menos y con goles de Jesús Collantes y Adolfo Elía, que también marcaron por duplicado, se aseguró junto con su vecino un lugar en, al menos, los octavos de final.

Más atrás, Atlético Mar del Plata perdió dos puntos valiosos en un partidazo contra San Isidro. El Decano lo ganaba 3 a 2 después de estar dos goles arriba pero el Celeste llegó al empate sobre el final del encuentro. Por su parte, Kimberley no afloja y derrotó en Otamendi a Círculo por 2 a 0 y ya se ubica tercero con 17 unidades.

River, en tanto, ganó un partido clave en La Pradera ante Independiente por 3 a 1, mientras que el partido entre Libertad y Banfield, que lo estaban igualando 0 a 0, fue suspendido a los 25’ del segundo tiempo por una agresión que el juez de línea sufrió de parte de un jugador del Tricolor.

RESULTADOS Y POSICIONES ZONA CAMPEONATO Mar del Plata 3 – San Isidro 3

Quilmes 0 – Urquiza 0

Alvarado 1- Once Unidos 4

Juventud Unida 0 – Deportivo Norte 4

Libertad 0 – Banfield 0

Círculo 0 – Kimberley 2

River 3 – Independiente 1 Posiciones: 1) Once Unidos 21; 2) Deportivo Norte 21; 3) Kimberley 17; 4) Atlético Mar del Plata 16; 5) River 16; 7) Independiente 13; 8) Urquiza 12; 9) Banfield 11*; 10) Círculo Deportivo 11; 11) San Isidro 10; 12) Juventud Unida 9; 13) Quilmes 9; 14) Libertad 7*

* Partido suspendido a los 25’ del segundo tiempo por agresión a la terna arbitral cuando Libertad y Banfield igualaban 0 a 0.

En la Zona Reválida, la paridad sigue siendo absoluta. Argentinos del Sud, que ya no adeuda partidos porque en sus duelos pendientes empató 0 a 0 con Racing y le ganó 2 a 1 a El Cañón, goleó a Unión 5 a 0, llegó a 19 puntos y trepó a lo más alto de la tabla.

Almagro Florida también se despachó con un 5 a 0 sobre Peñarol y se mantiene expectante con 18, mismos puntos que Chapadmalal que, con gol de Pedro Barberino, derrotó 1 a 0 a Racing y no se separa del Canario.

Los otros dos que no querían perder el tren eran Al Ver Verás y Talleres, pero ninguno pudo ganar sus encuentros y se quedaron ambos con 15 unidades. El Duende cayó 1 a 0 ante Boca que llegó a 16, mientras que el equipo del Puerto perdió por el mismo resultado frente a San José que con 17 puntos sigue de cerca a los de arriba.

RESULTADOS Y POSICIONES ZONA REVÁLIDA San Lorenzo 0 – Cadetes 1

El Cañón 2 – Nación 1

Racing 0 – Chapadmalal 1

Boca1 – Al Ver Verás 0

Almagro Florida 5 – Peñarol 0

San José 1 – Talleres 0

Unión 0 – Argentinos del Sud 5 Posiciones: 1) Argentinos del Sud 19; 2) Almagro Florida 18; 3) Chapadmalal 18; 4) San José 17; 5) Boca 16; 6) Al Ver Verás 15; 7) Talleres 15, 8) San Lorenzo 14; 9) El Cañón 14; 10) Cadetes 14; 11) Racing 10; 12) Peñarol 10; 13) Nación 9; 14) Unión 6

Como parte de la segunda fase del torneo “Dibu Martínez“, en la Zona Campeonato los equipos juegan todos contra todos a una rueda -trece fechas-, tal como sucedió en la primera. A su término, los dos mejores avanzarán a los cuartos de final, mientras que del tercero al decimosegundo disputarán los octavos de final, y los últimos dos quedarán eliminados.

En la Reválida el formato es el mismo ya que se enfrentan todos contra todos a una rueda a lo largo de trece fechas, aunque solamente los cuatro primeros continuarán en el certamen y jugarán los 16avos para terminar de completar las llaves de playoffs. Las restantes diez habrán finalizado su temporada de la actual Liga Marplatense.