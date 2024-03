Kimberley debutó en el Federal A con un triunfo sobre Cipolletti

SÍNTESIS

Kimberley (2): Nicolás Báez; Gastón Gómez, Mateo Rinaldi, Santos Bacigalupe y Franco Mañas; Agustín Vázquez, Nahuel Roselli y Santiago Vásquez; Ezequiel Goiburu, Martín Schlotthauer y Leonel Iriarte. DT: Mariano Mignini

Cipolletti (0): Rober Crespo; Matías Carrera, Yago Piro, Manuel Berra y Leandro Wagner; Boris Magnago, Laureano Tello, Lucas Arguello y José Michelena; Alex Díaz y Juan Amieva. DT: Gustavo Noto.

Cambios en el ST: Desde el inicio, Santiago Jara por Díaz (C), 9′ Manuel Liendo por Magnago (C), 18′ Henry Saez por Michelena (C), 24′ Alex Aguirre por Roselli (K), 25′ Kevin Collazo por Schlotthauer (K), 26′ Walter Lara por Tello (C) y 36′ Diego Martínez por Goiburu (K) y Hernán Sosa por Mañas (K).

Goles en el ST: 7′ y 14′ Schlotthauer (K)

Árbitro: Jonatan Correa.

Estadio: José Alberto Valle.