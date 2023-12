Liga Argentina: los balances de los entrenadores de Quilmes y Unión

Qué dijeron Luis Fernández y Ezequiel Santiago Medina tras la finalización de la primera parte de la temporada de la segunda división.

(Foto: archivo / Qué digital)

El receso de fin de año de la temporada 2023/24 de la Liga Argentina de Básquet, que por primera vez cuenta con la participación de dos equipos de Mar del Plata, encuentra a Quilmes y Unión en posiciones similares pero con sensaciones dispares. Mientras el Celeste terminó de muy buena forma tras un inicio adverso, el Tricolor no pudo replicar en la ruta todo lo hecho en el Polideportivo Islas Malvinas y concluyó distante de las metas proyectadas. Así lo entienden los entrenadores, por eso, a la hora de trazar balances, Luis Fernández consideró que los objetivos que se habían propuesto no fueron cumplidos, mientras que a Ezequiel Santiago Medina el final del año le dejó la sensación de que Unión puede competir y seguir ganando.

Después del último triunfo sobre Deportivo Viedma, Quilmes pudo bajar el telón del 2023 con una victoria en Mar del Plata, donde ganaron cinco de los seis partidos disputados. Claro, la contracara de este buen andar en el Polideportivo Islas Malvinas fue su performance de visitante donde sumar, en los ocho juegos que disputó, se convirtió en una tarea imposible.

En relación a este marcado contraste, que alejó al Tricolor de su horizonte de expectativas deseado, Fernández piensa que la ansiedad ha sido un factor determinante en ese andar zigzagueante. “Tuvimos momentos de buen básquet y otros de mal básquet, pero creo que nos sobrepasó la ansiedad y de visitante eso nos jugó en contra”, reflexionó el entrenador del Cervecero en diálogo con Qué digital.

Las ocho caídas sufridas en la ruta dejaron a Quilmes, que finalizó el año con un récord de 6-9, en una posición incómoda en la tabla de posiciones de la Conferencia Sur. En ese sentido, el DT admitió: “No cumplimos los objetivos que nos habíamos propuesto. Nosotros esperábamos estar, como un objetivo de mínima, entre los seis, siete, hasta ocho. Estamos entre el once y doce, entonces los objetivos de triunfos y derrotas no colmaron para nada las expectativas que teníamos. Creo que trabajamos mucho para estar por encima del lugar en el que estamos”.

La realidad de Unión es un tanto más distinta que la del Tricolor. Luego de sus primeros partidos en la categoría, después de haber conseguido en julio el histórico ascenso a la segunda división del básquet argentino, su entrenador, Santiago Medina, consideró: “En esta primera parte de la temporada, la nueva competencia nos recibió de manera exigente, como era de esperar, y de a poco estamos conociéndola, tanto a los rivales, a los árbitros, como así también a las canchas. No solo las de visita, sino la que nos toca jugar de local este año. Intentamos construir sobre lo que traemos de años anteriores sabiendo que es un nivel superior y necesitamos seguir mejorando”.

El debut para el Celeste, en esta primera aventura por la Liga Argentina de Básquet, tal vez no ha sido el deseado. No obstante, aunque no pudo sumar en sus nueve partidos iniciales, el rendimiento que lograron exhibir por momentos anticipaba que la primera victoria era solo cuestión de tiempo.

En este sentido, su entrenador observó: “Es una lástima no haber podido conseguir alguno de los juegos que perdimos por pocos puntos. Tenemos un récord negativo de 4-11 y sin embargo en el promedio de puntos recibidos y anotados estamos a penas -1.5 puntos por lo que, con poquito más, podríamos estar mejor ubicados. Pero el final de esta parte nos dejó la sensación de que podemos competir y también podemos ganar“.

Por su parte, en referencia a lo hecho hasta aquí por Quilmes, Fernández manifestó: “Independientemente del resultado y de la tabla de posiciones, por momentos desarrollamos lo que queríamos, lo que entrenamos, lo que trabajamos, las tácticas ofensivas y defensivas, cómo queremos jugar en defensa, de qué manera queremos dañar en ataque. Pero lo que hay que buscar es ese balance y ahí es donde pienso que la parte de la ansiedad nos empieza a jugar en contra, porque cuando la ansiedad nos perturba entramos en conflicto“, subrayó.

De cara a lo que viene, la expectativas para el entrenador quilmeño están puestas en “meterse en playoffs” aunque la cantidad de derrotas que cosecharon en esta primera parte haga que, para alcanzarlos de manera directa, tengan que “luchar bastante”. “Hay que pensar partido a partido. No debemos proyectar mucho porque eso nos va a hacer mal, tenemos que estar tranquilos, trabajando con los pies en la tierra y eso nos va a llevar a ganar el primer juego sin proyectar más allá”, concluyó.

El Celeste, por su parte, luego de un inicio adverso con nueve derrotas en fila, pudo, finalmente, romper el maleficio en su juego contra Rocamora, y desde entonces, cosechó cuatro victorias en seis partidos para salir del fondo de la tabla y mirar el 2024 con optimismo. Santiago Medina, en función de ello, auguró: “Encararemos esta segunda parte con la confianza de que podemos seguir mejorando pero sabiendo donde estamos parados hoy en día y que tenemos que seguir progresando para poder hacer pie en esta nueva categoría que para todos nosotros es un desafío motivante”.

Tras el receso de fin de año, la actividad de la fase regular de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet se reanudará para Quilmes el próximo 13 de enero cunado reciba en el Polideportivo Islas Malvinas a Hispano Americano de Río Gallegos, en tanto, Unión hará lo propio dos días más tarde frente al mismo rival.