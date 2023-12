Yllana inició su segundo ciclo en Aldosivi: “Que el equipo se identifique con la gente”

Después de su oficialización, comenzó este miércoles su nueva etapa como entrenador de cara a la temporada 2024 de la Primera Nacional. La palabra del DT.

Este miércoles comenzó oficialmente el segundo ciclo de Andrés Yllana como director técnico de Aldosivi de cara a la temporada 2024 de la Primera Nacional. Luego de protagonizar su primera práctica, el flamante entrenador brindó una conferencia de prensa este miércoles donde dejó en claro que lo que pretende hacer del Tiburón es “un equipo intenso y que se identifique con la gente”. Además, con respecto a los refuerzos adelantó que intentarán “traer a los mejores jugadores de la categoría”, pero que lo importante no son los nombres, sino “armar un equipo”.

Para Andrés Yllana regresar al club que en 2011 le dio su primera oportunidad para colocarse el buzo de DT lo infunde de las mejores sensaciones. “El día que me tocó irme de acá me quedó en la cabeza la intención, las ganas y el deseo de volver y poder concretar todos los sueños que teníamos en ese momento”, expresó en conferencia de prensa el ex futbolista de Gimnasia y Belgrano que en su anterior paso por el club dirigió 11 partidos con un triunfo, seis empates y cuatro derrotas.

Tras doce años, y una extendida trayectoria por distintos equipos del ascenso, Yllana sostuvo que el presente lo encuentra como un “entrenador más integral” y que su regreso responde también al trabajo serio que se hizo en su momento. “A veces son procesos y hoy, con lo que nos ha tocado hacer con otros equipos del Nacional B, nos da la posibilidad de volver a un equipo como Aldosivi que es un equipo que tiene que protagonizar“, analizó.

El 2023 tuvo al conjunto del Puerto envuelto en la lucha por evitar el descenso hasta la última fecha. Es que si bien se había preparado para volver a la máxima categoría lo antes posible, la realidad lo arrojó hacia una pelea un tanto más dramática y alcanzar la salvación se transformó en su único horizonte, al punto tal que recién se la aseguró al final del torneo.

Es por ello que para que el Tiburón vuelva a calzarse el traje de protagonista, Yllana analizó que lo primero que debe entenderse de un torneo como la Primera Nacional es que, si bien es necesario tener un equipo que juegue bien, también debe saber ganar los duelos físicos, jugar a alta intensidad y no tener miedo de friccionar.

En función de esta observación el flamante entrenador explicó: “Lo primero que hay que hacer es luchar y trabajar para lograr que el equipo se identifique con la gente, generar una buena sinergia, que el equipo contagie, que de confianza, que tenga un gran espíritu y que juegue junto”, manifestó.

Por último, y con respecto la conformación del plantel de Aldosivi, Yllana ponderó el trabajo que el conjunto del Puerto viene realizando con sus divisiones inferiores y además fue contundente en sus intenciones de “intentar traer a los mejores jugadores de la categoría o de primera que se puedan”. En ese sentido subrayó que la idea no es traer nombres, “sino pensar siempre en armar un equipo“.