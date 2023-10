Primera Nacional: el balance de los entrenadores de Aldosivi y Alvarado

Qué dijeron Mariano Charlier y José María Martínez luego de dejar a sus equipos una temporada más en la segunda divisón.

(Imagen: Qué digital)

La temporada 2023 de la Primera Nacional concluyó con cierto alivio tanto para Aldosivi como para Alvarado al haber sorteado las dificultades y logrado la permanencia. Y así lo entienden los entrenadores por eso, a la hora de trazar balances, para Mariano Charlier fue “positivo” el cierre, mientras que para José María Martínez la sensación es la misma y remarcó que jugar “con la necesidad de pelear el descenso, a veces eso no te deja dar todo o soltar lo mejor de cada uno”. Qué dijeron los entrenadores de los dos clubes marplatenses de la segunda división y qué adelantaron sobre su futuro inmediato.

Un devenir mucho más irregular de lo deseado trastocó los objetivos iniciales de Aldosivi. Si bien se había preparado para volver a la máxima categoría lo antes posible, la realidad lo arrojó hacia una pelea un tanto más dramática y alcanzar la salvación se transformó en su único horizonte, al punto tal que recién se la aseguró hacia el final del torneo.

Para Mariano Charlier el balance “termina siendo positivo”. “Si bien cuando agarramos no estábamos en una situación tan compleja como en la que terminamos, después mantener la categoría pasó a ser el objetivo primordial. Se logró en la última fecha, nos hubiese gustado obviamente haberlo liquidado antes con algún triunfo de local que no se pudo dar pero me parece que el balance es positivo”, analizó el entrenador del equipo del Puerto en diálogo con Qué digital.

No es menor el haber cumplido ese objetivo luego de la temporada accidentada que tuvo el equipo que, luego de las salidas de Teté Quiroz y Walter Coyette, tuvo que echar mano a un hombre de la casa para afrontar la recta final del campeonato. “Viniendo desde juveniles y sin la trayectoria como entrenadores de Primera Nacional, me parece que los jugadores estuvieron muy comprometidos con nosotros, nos respetaron mucho y aceptaron nuestro modelo y nuestro método de trabajo”.

Si bien en los siete partidos en los que Charlier estuvo al frente, el Tiburón no pudo torcer la racha que ya traía sin triunfos (sumó cinco empates y dos derrotas y concluyó el certamen con once partidos sin conocer la victoria), desde su debut con Atlanta por la fecha 28 las intenciones futbolísticas estuvieron claras: “En principio intentamos hacer lo que pregonamos en juveniles. Es un modelo de juego en el cual intentamos con una salida prolija desde abajo, un inicio sin juego directo, tratar de llegar con mucha gente al área y defender lo más lejos del arco nuestro, presionar bien alto y recuperar tras pérdida. Me parece que eso lo intentamos hacer en los primeros partidos y después ya en los últimos, con la presión del resultado y sobre todo con la presión y con la incomodidad que tenían los jugadores para poder jugar y para poder tomar riesgos, ahí ya decidimos hacerlo un poco más simple”, analizó el DT.

La situación de Alvarado no fue menos comprometida aunque logró resolverla dos fechas antes del final y eso le permitió despedirse ante su gente de la mejor manera. Luego del triunfo sobre Defensores Unidos de Zárate, José María Martínez no podía estar más que satisfecho. “Es una linda forma de cerrar el torneo, en nuestra casa con nuestra gente que nos vino a acompañar más que nunca y eso es muy gratificante para nosotros”, expresó en conferencia de prensa luego de la goleada por 4 a 2.

Alvarado se encontraba en la zona roja de los descensos al momento de la llegada de Pancho Martínez al banco de suplentes, luego de la salida de César Vigevani. Con 16 puntos en 17 partidos, se ubicaba en el puesto 18 solamente por encima de San Telmo que cosechaba 15 unidades. Sin embargo, pudo empezar a sumar y asegurar la permanencia a dos fechas del cierre, y desde entonces el Torito se liberó de las ataduras y se despidió de su gente a toda orquesta. “Es una caricia, para un año complejo donde tuvimos esos vaivenes que no nos permitieron aspirar a algo más. Por eso desde lo deportivo el triunfo es un lindo cierre por el juego que desplegamos.”, agregó.

Para Martínez, la falta de continuidad en los resultados no le permitió al Torito “aspirar a algo más” pero, más allá de esa falta de regularidad, resaltó el compromiso del plantel: “El equipo tuvo una respuesta espectacular. Hemos tenido altibajos, hemos tenido muy buenos momentos, otros donde no pudimos capitalizarlos y sostenerlos”.

En ese sentido, desde que el ex ayudante de Diego Armando Maradona en Dorados de Sinaloa asumió el cargo Alvarado, cosechó siete partidos ganados, siete empantanados y seis perdidos. De todas maneras, afirma que por el juego Alvarado mereció mucho más de lo que obtuvo y fueron esos vaivenes los que no les permitieron alejarse de la zona de riesgo. “Tengo mucha experiencia en ese aspecto y sé que juegan otras cosas. La parte emocional es clave, y el equipo siempre jugó con la necesidad de pelear el descenso y a veces eso no te deja dar todo o soltar lo mejor de cada uno”, analizó.