Zeballos, número uno del mundo en dobles: “A no parar de soñar”

El tenista marplatense se expresó tras alcanzar la máxima ubicación en el ranking. Agradeció a quienes “estuvieron siempre” y dijo tener “cientos de imágenes cruzándose por la cabeza”

(Foto: @horaciozeballos)

A pocas horas de haber hecho historia y convertirse en el primer argentino en alcanzar el número uno del ranking masculino de dobles, el tenista marplatense Horacio Zeballos envió un mensaje a través de sus redes sociales: agradeció a quienes “estuvieron siempre”, dijo tener “cientos de imágenes cruzándose por la cabeza” y expresó: “A no parar de soñar y siempre dejar todo en cada día”.

Horacio Zeballos y su compañero Marcel Granollers se quedaron con el escalón más alto del ranking del mundo del dobles masculino después de imponerse en los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid ante el monegasco Hugo Nys y el polaco Jan Zielinski por 4-6, 6-2 y 16-14.

Y tras haber alcanzado ese lugar, el marplatense dejó un mensaje en sus redes sociales cargado de felicidad y emoción. “¡No me despierten! Números 1″, escribió y adelantó que sería “muy difícil poner en palabras” sus sentimientos.

Así, agradeció “a todos los que estuvieron siempre, desde hace muchos años”. Y recordó distintas etapas del camino recorrido hasta haber llegado a lo más alto de ranking de dobles a sus 38 años.

“Esa foto es la punta del iceberg, pero venimos trabajando hace años. Hace 35 años cuando agarraba mi primera raqueta, hace 25 años cuando bajo frías mañanas de invierno en el Edison hacíamos 120 saques por día con mi viejo y mi vieja juntando las pelotas. Hace 16 años cuando el destino me puso en frente a mi entrenador Ale y su equipo, Esteban. Hace 14 años cuando empecé a formar la hermosa familia con mi mujer que gracias a Dios fue testigo hoy de lo conseguido”, reseñó.

Asimismo, reflexionó que “todos, cada uno en su trabajo, pasa momentos buenos y no tan buenos” y que “todo es parte de un proceso para hacernos mejores”: “Lo único que podemos controlar es nuestro pensamiento y lo que podemos hacer ante la adversidad. Lo demás llegará solo”.

Como cierre de su mensaje, reconoció que en los últimos días, cuando ya era clara la posibilidad de alcanzar el objetivo, tuvo que luchar con “las presiones de saber que estaba solamente a un partido de lograr el objetivo” .

Así, con “cientos de imágenes cruzándose por la cabeza”, expresó no poder creer el momento profesional que vive: “Ahora a seguir. A no parar de soñar y siempre dejar todo en cada día, que eso en definitiva es lo que me da paz”.

Para Horacio Zeballos y Marcel Granollers el camino ascendente ha sido tal que acumulan ocho títulos como binomio y son 20 los sumados en la carrera del marplatense. Pero más allá de los títulos, lo de Zeballos es tan bueno que también lleva cosechados 21 subcampeonatos: además del segundo puesto en el Argentina Open, este año cayeron en la final del Masters de Indian Wells, y habían perdido la final del abierto de Auckland (antes del Abierto de Australia). Previamente, a fines de 2023, no se les había dado en la gran final de las ATP Finals.