Homicidio de Mauricio Grasso: “No hubo incidente, discusión ni robo antes del disparo”

Así lo declararon los amigos de la víctima en la causa. El acusado fue detenido mientras iba a trabajar y fue identificado por cámaras de seguridad.

(Foto: archivo / Qué digital)

La definición de que “no hubo incidente, discusión ni robo” antes del disparo que mató al turista Mauricio Grasso este lunes a la madrugada y que en cambio sólo hubo un comentario “amistoso” del tipo “Bien ahí, rey” ante los cortes que hacían con las motos es uno de los elementos que se sostiene en la causa judicial que investiga el homicidio del hombre de 42 años en el macrocentro de Mar del Plata. Así lo confirmó la fiscal del caso, Florencia Salas, a partir del testimonio de los amigos de la víctima y explicó que a la detención del acusado llegaron a partir del análisis de cámaras de vigilancia.

El hombre de 33 años acusado de ser el autor del homicidio de Grasso fue aprehendido este miércoles a las 18 cuando llegaba a su lugar de trabajo -una heladería céntrica- teniendo en cuenta que previamente la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) había requerido en ese comercio imágenes de sus cámaras de seguridad que terminaron de confirmar que la ropa y la moto coincidían con las que habían sido captadas por el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) al momento del crimen.

Los detalles fueron dados a conocer este jueves por la fiscal Salas, quien destacó el trabajo de revisión de cámaras por parte del Grupo de Respuesta Inmediata (GRI) de la Policía Departamental y de la DDI.

Además confirmó que durante la madrugada, con autorización del Juzgado de Garantías N°4 a cargo de Juan Tapia, se llevó a cabo un allanamiento en la casa del acusado tras su detención en la que se secuestró la moto, cuatro municiones 9 milímetros y un cargador. De todas maneras no se halló el arma empleada durante el asesinato.

Sobre el hecho en sí ocurrido en la zona de 20 de Septiembre y Moreno alrededor de las 4 de la madrugada del lunes la fiscal Salas ratificó la versión inicial: que no existió más que un comentario desde la camioneta en la que se desplazaba la víctima junto a tres amigos hacia las motos que realizaban cortes con sus caños de escape.

“La reconstrucción la tenemos de las personas que iban arriba de la camioneta y todos coinciden en que no hubo incidente, no hubo discusión, no hubo robo” previo al disparo, afirmó la titular de la Fiscalía N°1 y sumó que lo único que existió fue un “comentario amistoso pero en ningún momento hubo un altercado” que haya derivado en el disparo.

En ese marco, la fiscal explicó que el acusado al momento de efectuar el disparo iba sólo en su moto y que por el momento no hay ninguna acusación que recaiga sobre otras dos personas -una de ellas ya identificada- que se desplazaban en la otra moto al no haber existido ningún delito o incidente previo.

A lo largo de la mañana de este jueves está previsto que la fiscal cite a prestar declaración indagatoria al detenido, que podrá brindar su versión o negarse a hacerlo, y posteriormente pedirá al juez de Garantías convertir la aprehensión y detención para que permanezca alojado en la Unidad Penal de Batán acusado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.