Investigan la denuncia de intento de violación: “Hay una serie de interrogantes”

El fiscal a cargo de la causa explicó que sumarán nuevas medidas luego de presentarse “inconsistencias” con elementos de prueba recolectados.

(Foto: archivo / Qué digital)

En el marco de la investigación iniciada la semana pasada luego de que una mujer denunciara que un hombre intentó violarla en la calle tras abordarla mientras se movilizaba en su auto y después de obligarla a conducir hasta un terreno baldío, el fiscal a cargo del caso planteó este lunes que se presentan “una serie de interrogantes” en torno al hecho y señaló que por estas horas se producirán nuevas medidas al haberse detectado “inconsistencias” entre lo expuesto por la víctima y los elementos de prueba recolectados.

El caso se conoció a través de las redes sociales a partir de una publicación realizada por una familiar de la víctima, quien expuso que el hecho se produjo el miércoles alrededor de las 9.30 de la mañana cuando la mujer se iba a trabajar en su auto y fue abordada por un hombre en un semáforo ubicado en la zona de Della Paolera y Mariani.

Pasados los días de iniciada la investigación, este lunes el fiscal a cargo de la causa, Leandro Arévalo, explicó en diálogo con la prensa los alcances de las tareas realizadas hasta el momento.

Y así, antes de brindar detalles del avance de la investigación, introdujo: “Cuando se denuncian hechos de significativa importancia hay que tomarse de poder evaluar la totalidad de los elementos que uno tiene para corroborar una denuncia que hace una víctima. Los fiscales cuando tomamos la denuncia tenemos como premisa básica del trabajo creer al 100% el contenido de la denuncia, pero no se trata solamente de una cuestión de creencias, sino de probanzas. Más allá de lo que yo creo tengo que llevar a un juez elementos que pueda probar”.

Desde ese marco, el fiscal explicó que desde el momento en que se presentó la denuncia una de las primeras medidas de prueba realizadas se centró en el reconocimiento del recorrido realizado y relatado por la víctima a través de cámaras de monitoreo tanto públicas como privadas.

“El recorrido lo empezamos a ver desde el momento en que la mujer sale con el vehículo y ahí empezamos a tener inconsistencias porque la ruta denunciada no es la que captan las cámaras, antes de haberse producido el encuentro nos encontramos con que la mujer dice que pasó por un local del rubro farmacia y nos dice que en ese momento averiguó por algo que quería comprar y como no tenía la orden siguió y no compró nada. Pero comprobamos que ingresó y compró un bisturí y entonces empieza a flaquear esto de poder probar la denuncia”, expuso Arévalo.

Asimismo, detalló que a partir de esa situación se le tomó declaración testimonial a la médica que realizó la correspondiente revisación de la víctima tras la radicación de la denuncia y expuso que la profesional entendió que no es posible que se generen heridas de ese tipo por resistencia por la posición simétrica que presentaban. “De tratarse de heridas de defensa se presentarían en distintas disposiciones y sentidos”, ahondó el fiscal y reparó en que, de esa manera, se presentaron nuevas “inconsistencias” ahora desde el punto de vista pericial.

A ello sumó que algunos otros detalles del episodio relatado no se condicen con las maniobras de resistencia posibles de realizar en el interior del vehículo y agregó que tampoco los comerciantes de la zona pudieron dar cuenta de haber percibido algún episodio de violencia.

De esta manera, el fiscal consideró: “Se trabaja con una línea que no está teniendo la suficiente ayuda por parte de los elementos de prueba objetivos como para poder llevar a futuro la existencia de un pedido de imputación directa o detención de una persona. Antes de buscar a una persona tengo que saber qué pasó y en este momento nos encontramos con una serie de interrogantes que hoy por hoy no permiten tener en claro una hipótesis para pedir una medida cautelar a la Justicia de Garantías”.

De todas maneras, Arévalo adelantó que durante esta semana se realizarán nuevas medidas de prueba para intentar avanzar en el caso como un nueva pericia médica para corroborar si las lesiones son compatibles con una hoja del bisturí comprado previamente y otra búsqueda de más cámaras de seguridad ya que explicó que con el material recolectado hasta el momento hay 13 minutos en los que el auto se pierde de vista. “En ese tiempo no podemos encontrar el vehículo, y es mucho tiempo, no sabemos qué pasó”, señaló.

Asimismo, y sobre la continuidad de la causa, evaluó: “Veremos si el trauma (de la víctima) no permitió aportar datos que nos van a resultar relevantes o si se trató de alguna otra circunstancia que se verá en el día de mañana”.

En ese sentido, la fiscalía deberá profundizar la búsqueda de elementos que le permitan avanzar con algún tipo de acusación o bien seguir los otros dos caminos previsto por la ley: el archivo de la causa hasta encontrar pruebas suficientes o bien la desestimación, instancia que implica la corroboración de que que el hecho denunciado no existió como tal. Para cualquiera de las instancias posibles no hay plazos máximos concretos que deban cumplirse.