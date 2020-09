Consejeros escolares de la oposición piden sesionar de forma virtual

Desde el Frente de Todos calificaron como “irresponsable” a la presidenta del organismo por convocar a una reunión presencial.

(Foto: archivo/ Qué digital)

En el marco de la pandemia del coronavirus, y ante la situación epidemiológica que atraviesa la ciudad dada la trasmisión comunitaria, las y los consejeros escolares del Frente de Todos denunciaron que el oficialismo impide que se traten proyectos que facilitarían realizar tareas de formato virtual. En este sentido calificaron a la presidenta del Consejo Escolar, Carina Carmesonia, como “irresponsable”.

Desde el bloque de consejeros y consejeras escolares del Frente de Todos manifestaron su preocupación por “la negativa por parte de la presidenta del Consejo Escolar a sesionar de manera virtual”.

Según denunció el presidente del bloque, Alejandro Moviglia, los integrantes de Juntos por el Cambio impiden el tratamiento de proyectos que propusieron para que se pueda continuar con las tareas administrativas pero en forma virtual. Y, además, señaló como una actitud “irresponsable” a Cermesoni al insistir en convocar a reuniones presenciales en el edificio de Colon y Juncal ya que no están dadas las condiciones para sesionar.

“La sesión debería haberse convocado en forma virtual dado el alarmante nivel de contagios comunitarios que está llevando al colapso del sistema sanitario local”, subrayó Moviglia.

Por su parte, la consejera Eva Fernández insistió con la “irresponsabilidad de la presidenta al no haber aceptado dar tratamiento al proyecto de sesiones virtuales presentado hace más de un mes por nuestro bloque y por lo tanto no dar curso a lo requerido”. Frente a esta cuestión, también indicaron que ofrecieron gestionar el uso del recinto del Concejo Deliberante, para respetar el distanciamiento, pero que no hicieron caso a la propuesta.

A su vez, consejeros del Frente de Todos informaron que este jueves debía retomarse la sesión que se inició el martes, en la cual “Juntos por Cambio decidió llamar a cuarto intermedio sin dar posibilidad al tratamiento de diversos proyectos, como el de la aplicación de un protocolo sanitario específico para la sede distrital de educación”.

Por último, Alejandro Moviglia advirtió que se “expone a los trabajadores y las trabajadoras del Consejo Escolar” como así también a las autoridades. “Entendemos que hay una falta de voluntad política para poder avanzar en estas cuestiones que hoy son demandas necesarias y problemáticas para atender”, cerró el consejero escolar.

La semana pasada el Consejo permaneció cerrado algunos días a partir del surgimiento de un caso sospechoso de coronavirus y luego habilitó nuevamente la atención.