A tres meses del récord, Mar del Plata no registra nuevos casos de coronavirus

La última vez que no se reportaron nuevos contagios en un día había sido en septiembre del año pasado. Hay ocho casos activos.

(Fotos: archivo / Qué digital)

A tan sólo tres meses de haber registrado el pico máximo en un día con 2.244 contagios y por segunda vez en los últimos siete meses, Mar del Plata no registró nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, según se desprende del parte oficial emitido este sábado por la Secretaría de Salud. El reporte, además, no confirmó nuevas altas ni tampoco muertes. Los casos activos, por su parte, se mantienen en ocho y no hay pacientes con covid-19 internados en terapia intensiva.

En lo que es un nuevo hito en el marco del impacto de la pandemia en la ciudad, y mientras los casos activos se mantienen en baja desde hace algunos meses, en las últimas horas no se sumaron contagios de coronavirus en Mar del Plata, de acuerdo a lo informado por el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA).

Una de las particularidades del dato es que la jornada sin nuevos contagios se produce a tan sólo tres meses del pico de la tercera ola -el 12 de enero llegaron a registrarse 2.244 nuevos contagios-, que impactó de manera extendida en Mar del Plata como en todo el país.

Por su parte, la última vez sin nuevos casos confirmados en un día había sido el 27 de septiembre del año pasado, antes del inicio de la tercera ola. Y previamente la última jornada sin contagios nuevos había sido el 5 de julio de 2020 antes del surgimiento del primer brote en la ciudad.

Por otro lado, el reporte del SISA no confirmó nuevas altas a pacientes que permanecían en tratamiento y tampoco oficializó nuevas muertes.

De esta manera, las personas con diagnóstico positivo de coronavirus en Mar del Plata siguen siendo ocho, al igual que este viernes. De ellos, y al igual que sucede hace más de 20 días, ninguno experimenta un cuadro grave que requiera internación en terapia intensiva.

Así, desde el primer contagio registrado en Mar del Plata en marzo de 2020, se acumulan un total de 149.067 casos confirmados de coronavirus, de los cuales ocho están activos y 146.146 se recuperaron y recibieron el alta, en tanto que 2.913 personas murieron.