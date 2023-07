Avanza la paritaria de docentes y estatales con un 45% de julio a septiembre

Esa fue la propuesta que aceptó ATE y que evaluarán los gremios de educadores. Hasta julio representará un incremento total desde febrero del 70%.

(Foto: archivo / Qué digital)

A dos semanas de la reapertura de las negociaciones paritarias ante la escalada inflacionaria sin control, el gobierno provincial ofreció este martes a los gremios estatales y docentes un incremento del 30% para julio y otro del 15% a septiembre que en total de manera acumulada desde febrero representarán un 70% y 85%, respectivamente. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ya la aceptó y los sindicatos docentes la evaluarán en las próximas horas en asambleas.

Tras el acuerdo para el adelantamiento de la cuota de incremento salarial que se iba a abonar en agosto y que terminó por conformar con los salarios de mayo alrededor de un 40% de suba con relación a diciembre (con una inflación acumulada del 42,2%), este martes los gremios que integran el frente sindical docente se reunieron con representantes del gobierno de Axel Kicillof para continuar con la negociación paritaria, al igual que lo hicieron representantes de trabajadores estatales nucleados en la ley 10.430

La propuesta del gobierno bonaerense fue otorgar dos nuevos tramos de aumento salarial, en julio del 30% y en septiembre del 15% con relación a diciembre. De esta forma, la suba salarial promedio acumulada desde febrero será del 70% en julio y del 85% en septiembre.

Desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), conformado por los gremios mayoritarios entre ellos Suteba, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y los privados de Sadop, explicaron que esa propuesta salarial implica para julio para un maestro o maestra de grado sin antigüedad aumentar el salario inicial a $200 mil para jornada simple y $400 mil para jornada completa, y que para septiembre esos valores subirían $220 mil y $440 mil.

“Representa un total de 85% de aumento salarial desde febrero a septiembre 2023”, señalaron los gremios e indicaron que la propuesta también incluye a las y los docentes jubilados. “Al aumento acordado en la paritaria provincial se le debe sumar el aumento de las sumas nacionales de Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y Conectividad que se resuelven en la Paritaria Nacional Docente”, señalaron.

A la espera de llevar la propuesta a asambleas para después responder o no su aceptación, los gremios reiteraron al gobierno un pedido hecho desde hace meses pero que por ahora no ha sido escuchado: modificar la base de cálculo de aumento salarial tomando como base el último salario acordado en paritarias y no el del final del año anterior.

Por otro lado, desde ATE ya resolvieron aceptar la propuesta y sellar el acuerdo con el gobierno. “Continuando con el objetivo de sostener y recomponer el poder adquisitivo de los salarios, desde ATE se logró el adelantamiento de la reapertura si los precios se elevan por encima de las proyecciones que sirvieron de base para el presente acuerdo. Además, en octubre se reabre la paritaria salarial para discutir el último trimestre del año”, sostuvieron. También plantearon que se acordó un aumento del 100% de los tramos y montos de las asignaciones familiares.

“Se logró un acuerdo por encima de la proyección inflacionaria, ya que para julio el aumento promedio rondará el 70% acumulado, y la proyección inflacionaria está estimada en un 65%, con lo cual los objetivos de recomponer el salario de los y las estatales está cubierto”, declaró el secretario general de ATE, Oscar de Isassi.