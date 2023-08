Buscan a dos marplatenses que desaparecieron en Málaga mientras practicaban SUP en el mar

Emmanuel Soria y Maximiliano Ludvik son buscados por las autoridades marítimas de Málaga. Repercusiones a nivel local.

(Foto: @maxiludvik_)

Dos jóvenes marplatenses, Emmanuel Soria y Maximiliano Ludvik, permanecen desaparecidos y son buscados por las autoridades marítimas de Málaga, España, luego de haber ingresado al mar a practicar stand up paddle (SUP) en esa localidad y no regresar a la costa. Repercusiones a nivel local.

Según publicó el Diario Sur de Málaga, los marplatenses de 34 y 29 años permanecen desaparecidos desde el domingo cuando ambos se encontraban en la playa de Huelin por la mañana, en paralelo a un temporal de viento. Sus familiares indicaron que la idea de ambos era “ver el amanecer tomando mates arriba de la tabla“.

Al advertir que ninguno de los dos regresó a la costa, comenzó un operativo de rescate a cargo de las áreas de Salvamento Marítimo, Guardia Civil y Policía Nacional en esa localidad del sur ibérico.

Cabe mencionar que mientras Maximiliano vivía en Málaga, Emmanuel se encontraba de vacaciones en el lugar, y a nivel local hubo repercusiones al tratarse los Soria de una familia muy vinculada al club Argentinos del Sud.

Desde la institución marplatense decidieron suspender todas las actividades programadas para este lunes “en apoyo a las familias Soria y Ludvik”, ante la desaparición de ambos. “Queremos expresar nuestra solidaridad y apoyo incondicional en esta situación tan delicada. Con toda nuestra esperanza, avocamos todas nuestras energías para pedir por la pronta aparición de ambos“, desearon.

“Llamamos a la unidad de toda la gran familia de Argentinos del Sud y sus allegados en este momento difícil para todos y todas. A su vez, pedimos la difusión de la noticia para aquellos que residan en España y puedan colaborar con el pedido de busqueda en la zona de desaparición”, sumaron.