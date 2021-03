Casino: trabajador denuncia un recorte salarial por haber encabezado un reclamo 

(Foto: archivo / Qué digital)

Un grupo de trabajadores del Casino de Mar del Plata se manifestó este miércoles frente a la sede local del Ministerio de Trabajo bonaerense en apoyo a un trabajador que denuncia un recorte de su salario luego de haber presentado un recurso de amparo durante la cuarentena y mientras los casinos estaban cerrados para exigir el pago completo de las sumas salariales, teniendo en cuenta que por entonces percibían una reducción del orden del 50% en sus ingresos.

Durante los primeros meses de la cuarentena por el coronavirus en los que los casinos estuvieron cerrados las y los trabajadores sufrieron una reducción del 50% de sus ingresos, debido los conceptos salariales atados a la productividad de las salas de juego.

En medio de esos reclamo, y al no sentirse representado por los sindicatos del sector, un trabajador decidió presentar un amparo ante la Justicia contra el Instituto de Lotería y Casinos.

“Cuando se firmó un acta acuerdo entre los gremios y el Instituto, desde el gremio me decían que retirara la acción de amparo porque si no iba a cobrar, y como me pareció extorsivo seguí adelante con el amparo”, expuso este miércoles el trabajador, Leandro Gerlero, y así denunció que desde que reabrieron los casinos en diciembre pasado no cobra parte de las sumas correspondientes.