Caso Lalo Ramos: seis años después, Thiago Joel sigue peleando por su vida

(Foto: archivo / Qué digital)

A poco de cumplirse seis años del siniestro vial provocado por el expiloto de TC Eduardo Lalo Ramos en la Ruta 226 cuando conducía alcoholizado y tras haber cometido numerosas infracciones de tránsito, Thiago Joel Franco-el niño de hoy 10 años que sufre graves secuelas producto del hecho- continúa peleando por su vida. Ahora, volvió a ser internado, debido a nuevas complicaciones.

En una reciente publicación realizada en su página de Facebook, Rocío Dusek –mamá de Thiago Joel- se refirió a los duros momentos que atraviesa su familia, luego de que el pequeño fuera internado nuevamente como consecuencia de nuevas complicaciones, producto de las graves secuelas tras el siniestro provocado por Ramos, quien solo fue condenado en el marco de un juicio abreviado, ya que logró evitar el juicio oral.

“‘Agradecé que lo tenes vivo’, me dijo alguna vez en persona el fiscal Pablo Cistoldi. Lo que Cistoldi no tuvo en cuenta es que Thiago ya estaba muerto en vida, porque Lalo Ramos, alcoholizado y a exceso de velocidad, había condenado su infancia al sufrimiento, el desgaste y el peligro de su salud… Ahora los profesionales sólo me dicen ‘mamá, disfrutá cada momento’”, expuso Rocío, al comenzar su publicación.