Desarticulan una fiesta con 100 personas: “No comprenden que aún estamos en pandemia”

Al organizador de la fiesta podrían imponerle una multa de hasta un millón de pesos. “Quienes organicen estas fiestas serán sancionados”, afirmó el intendente Guillermo Montenegro.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Este viernes por la noche personal municipal y de la Policía Bonaerense desarticuló una fiesta con unas cien personas en una quinta ubicada a 15 kilómetros de Batán y a los organizadores podrían imponerle multas de hasta un millón de pesos. “Algunas personas no comprenden que aún estamos en pandemia“, sostuvo el intendente Guillermo Montenegro.

Ante la denuncias recibidas al número de Whatsapp habilitado por la Secretaría de Seguridad (2234368599) para avisar a las autoridades por fiestas clandestinas, este viernes se desarticularon una decena de eventos ilegales en la ciudad, uno de ellos con un centenar de personas.

Una vez en el lugar, desactivaron la fiesta y se labraron las actas correspondientes. Además, desde el Municipio señalaron que al responsable de la quinta lo infraccionaron en el marco de la Ordenanza 24.927 que, según la reglamentación local de fiestas clandestinas, permite aplicar multas de hasta un millón de pesos.

“Seguimos siendo inflexibles contra la clandestinidad porque sabemos que ahí no solo no hay protocolos frente al covid, sino que se cometen excesos de todo tipo que ponen en peligro la vida de los vecinos”, sostuvo al respecto el jefe comunal y apuntó: “Algunas personas no comprenden que aún estamos en pandemia y que las fiestas de este tipo están prohibidas”.

Además, otra de las fiestas desarticuladas tuvo lugar en Irala al 8300, donde los cincuenta participantes de la misma habían cortado la calle. No obstante, al momento de la llegada del personal municipal debieron solicitar el apoyo de la Policía ante “la actitud agresiva” que aseguran tuvieron los participantes de la fiesta.

Cabe recordar que este viernes por la madrugada, en el marco de los festejos por Navidad, la Municipalidad había desarticulado una fiesta clandestina en un camping que además de no tener habilitación, contaba con 200 personas participando del evento.