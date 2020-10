Ponen en marcha el Observatorio Federal de la Educación Sexual Integral

El organismo se encargará de monitorear la implementación de la ESI en escuelas e identificar los obstáculos que aún persisten en muchas jurisdicciones.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Tal y como fuera adelantado por el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, meses atrás, el gobierno nacional puso en marcha el Observatorio Federal de la Educación Sexual Integral (ESI), un organismo que, integrado por múltiples actores involucrados con la temática, se encargará de monitorear su efectiva implementación en las escuelas de todo el país y de identificar los obstáculos que aún persisten en muchas jurisdicciones junto a las buenas prácticas de enseñanza.

El Observatorio Federal fue presentado este viernes por el ministro en un encuentro virtual, a 14 años de la promulgación de la ley que establece la aplicación de la ESI y estará conformado por representantes del gobierno nacional, de las provincias, organismos internacionales, sindicatos, legisladores, universidades, organizaciones estudiantiles, y especialistas en niñez y adolescencia.

¿Cuál es el objetivo? Garantizar los abordajes “interdisciplinarios y transversales” que plantea la educación sexual integral y recuperar, “las voces de los/as protagonistas, los saberes y prácticas de enseñanza y los aprendizajes construidos”, según explicaron desde el Ministerio de Educación, quienes definieron el observatorio como un espacio participativo y multisectorial,

Asimismo, se detalló que el observatorio estará presidido por el Ministerio y conformado “por un comité coordinador, un consejo asesor, y tres comisiones que tendrán a su cargo líneas de trabajo específicas”, con el objetivo de atender una demanda creciente con el correr de los años: que la educación sexual en las escuelas sea integral y efectiva.

Es que, una encuesta nacional presentada por la Red Nacional de Estudiantes durante la presentación del observatorio relevó que el 71% de los alumnos aseguró haber recibido ESI pero que esas temáticas solo se analizaban en charlas que se daban dos o tres veces al año.

En ese marco, el ministro Trotta reparó en que la ESI “no es un taller una vez al año en una escuela, sino poder aplicar esta perspectiva integral en todos los saberes” y por eso aseguró que el regreso seguro a las aulas tras la pandemia “debe estar acompañado por la ESI”. “Las leyes no se discuten hay que aplicarlas”, advirtió el ministro y llamó al diálogo de todos los sectores en el marco del observatorio.

A su turno, la ministra de Mujer, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gomez Alcorta, explicó que “los observatorios en general, y este observatorio en particular, tienen la posibilidad de ser una herramienta para el seguimiento y la evaluación de la implementación de políticas públicas”: “Todos y todas sabemos que las sanciones de las leyes no transforman la realidad y que la implementación de algunas leyes en particular, sobre todo en un país extenso y federal como el nuestro, implica un trabajo que lleva mucho tiempo”, consideró.

LAS ACCIONES DE CARA AL 2021

Para el próximo año se espera que el Observatorio haga un relevamiento nacional de la información cualitativa y cuantitativa sobre la implementación de la ESI producida por organismos públicos, universidades y organizaciones de la sociedad civil; se defina un sistema de indicadores de proceso, impacto y resultados de la ESI; y se diseñen mecanismos de recolección de datos y circuitos de información para todas las jurisdicciones del país.

Además se capacitará a los equipos jurisdiccionales para la implementación del monitoreo y el establecimiento de circuitos de información, se difundirán los principales resultados y hallazgos de los relevamientos realizados y se elaborarán recomendaciones y propuestas de líneas estratégicas de acciones a implementar para avanzar en la implementación de la ESI en todas las jurisdicciones del país.

Cabe recordar que la Ley Nacional 26.150 –promulgada el 23 de octubre de 2006- establece que todas y todos los/as estudiantes tienen derecho a recibir educación sexual integral en todos los establecimientos educativos del país.