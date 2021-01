Una protesta en el Casino en busca de un espacio para ejercer actividad gremial

El Sindicato de Trabajadores de Casinos, Lotería, Agencias e Hipódromos (Sitaclah) reclama por una oficina que les habrían prometido las autoridades provinciales.

El Sindicato de Trabajadores de Casinos, Lotería, Agencias e Hipódromos (Sitaclah) inició este miércoles una protesta frente al Casino Central de Mar del Plata en reclamo por un espacio físico para llevar adelante su actividad gremial, el cual habría sido prometido por las autoridades provinciales.

El Sitaclah -que agrupa a unos 200 trabajadores de casinos- inició la medida y permanece en la puerta del Casino Central a la espera de respuestas. Mientras permanecen en las inmediaciones con corte de calle incluido, las autoridades del Casino decidieron el cierre del establecimiento.

Según explicó Cristian Echeverría, secretario gremial del joven sindicato que fue inscripto como tal en noviembre de 2019, desde el Instituto Provincial de Lotería y Casinos les habían prometido que el 10 de enero ya tendrían lista la oficina gremial en el Casino.

El dirigente afirmó que la misma empezó a construirse el 5 de enero pero frenaron las obras dos días después y “desde ese momento no han respondido más los reclamos”, lamentó. “Desde marzo cuando asumieron las autoridades de la Lotería empezamos a tener un diálogo fluido con ellos y quedaron que para el 10 de enero íbamos a tener solucionado toda esta serie de reclamos”, agregó.

“Es insólito, es de no creer. Tenemos los papeles. Nos costó muchos años. Mucha constancia y hoy no se entienden los motivos. Deberíamos poder tener una participación democrática plena. Si hay tres sindicatos puede haber cuatro y que el empleado decida quién los representa“, manifestó.

Por último, advirtió que la medida podría extenderse más allá de este miércoles y permanecerían frente al Casino: “Si hace falta, nos quedaremos por tiempo indeterminado a acampar. Nos quedaremos el tiempo que sea necesario“, cerró.

Ante esta situación, desde los históricos sindicatos del sector como la Asociación de Empleados de Casinos (AENC) y la asociación gremial de Administración, Maestranza y Servicios de casinos (AMS) emitieron comunicados para desligarse de la protesta: “Responde a un minúsculo sector que se denomina Sitaclah, que tiene simple inscripción gremial y no puede ejercer los derechos colectivos de los trabajadores al no tener personería gremial y que con prácticas extorsivas pretende arrogarse representación que no tiene”, dispararon y aseguraron que son ellos quienes nuclean al 97% de los trabajadores del sector.