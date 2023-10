Cinco estrenos renuevan la cartelera de cine en las salas de Mar del Plata

Las nuevas películas que llegan a las salas de la ciudad, entre ellas las argentinas “El Rapto” y “Los Delincuentes”.

En la semana previa al inicio del 38° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, la cartelera de las salas de la ciudad se renueva este jueves con cinco estrenos, dos de ellos argentinos y con la posibilidad de volver a ver por el centenario de Disney “Coco” y “Moana”.

A partir de este jueves, la cartelera de cine de Mar del Plata suma cinco películas. Por un lado, se estrenan “Five Nights At Freddy’s”, “El Asesino” con Michael Fassbender y la animación con “Trolls 3: se armó la banda”.

Las otras dos películas que aparecen en la cartelera como novedad son argentinas: “El Rapto” que, con Rodrigo de la Serna, repasa la historia de un secuestro en plena dictadura militar y el policial “Los Delincuentes” en que dos empleados de un banco deberán cambiar drásticamente sus vidas.

Las entradas desde $2000 para películas 2D y $2200 para 3D se pueden adquirir por sistema de venta virtual o en la boletería de cada complejo de cine de Mar del Plata.

Además, hasta el 2 de noviembre sigue el especial que permite volver a ver clásicos de Disney como parte de la celebración por su centenario, y esta semana llegan a las salas “Coco”y “Moana”, de 2016 y 2017, respectivamente.

Estas películas se pueden ver en las salas de cine Ambassador, Los Gallegos Shopping, Cines del Paseo y Paseo Aldrey que actualmente cuenta con títulos como: “El Justiciero”, “El Exorcista: creyentes”, “Saw X”, “Paw Patrol”, “Sonido de Libertad”, “Norma”,”Puan” y “Los Asesinos de la Luna”.

FIVE NIGHTS AT FREDDY´S

(Duración: 110 minutos | Estados Unidos | terror)



Sinopsis: la película sigue a un guardia de seguridad cuando comienza a trabajar en Freddy Fazbear’s Pizza. Mientras pasa su primera noche en el trabajo, se da cuenta de que el turno de noche en Freddy’s no será tan fácil de superar.

​Elenco: Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Kat Conner Sterling and Piper Rubio, Mary Stuart Masterson, Matthew Lillard.

Dirección: Emma Tammi

Proyecciones:

Ambassador:

– Jueves, viernes, lunes, martes y miércoles 2D (castellano): 17:30, 19:30, 20:00 y 22:00

– Sábado 2D (castellano): 15:00, 17:30, 19:45, 20:00 y 22:00

– Domingo 2D (castellano): 15:00, 17:30, 19:30, 20:00 y 22:00

– Jueves y viernes 2D (subtitulada): 19:00 y 21:30

– Sábado a miércoles 2D (subtitulada): 21:30

– Jueves y viernes 2D (castellano): 16:40

– Sábado a miércoles 2D (castellano): 16:40 y 19:00

– Jueves y viernes 2D (subtitulada): 22:20

– Sábado y domingo 2D (castellano): 15:20 y 22:20

– Lunes a miércoles 2D (castellano): 22:20

Sala ATMOS:

– Todos los días 2D (subtitulada): 20:30 y 22:50

– De lunes a viernes 2D (castellano): 18:00

– Sábado y domingo 2D (castellano): 15:40 y 18:00

TROLLS 3: SE ARMÓ LA BANDA

(Duración: 93 minutos | animación)



Sinopsis: Después de dos películas de verdadera amistad y constante coqueteo, Poppy y Ramón son ahora oficialmente, y por fin, una pareja. A medida que se conocen más, Poppy descubre que Ramón tiene un pasado secreto. En el pasado fue parte de su boyband favorita, BroZone, con sus cuatro hermanos: Floyd, John Dory, Spruce y Clay. BroZone se desintegró cuando Ramón apenas era un niño, y al igual que su familia, no ha vuelto a ver a sus hermanos desde entonces. Pero cuando Floyd, el hermano de Ramón, es secuestrado por sus talentos musicales por un par de unos malvados villanos pop-stars —Velvet y Veneer— Ramón y Poppy se embarcan en un viaje estremecedor y emocional para reunir a los otros hermanos y así rescatar a Floyd, de un destino aún peor, que el olvido de la cultura pop.

Elenco: Anna Kendrick, Justin Timberlake, Troye Sivan, Eric André, Daveed Diggs, Kid Cudi, Amy Schumer y Andrew Rannells.

Dirección: Walt Dohrn

Proyecciones:

Ambassador:

– Domingo a viernes 3D (castellano): 17:00

– Sábado y domingo 2D (castellano): 14:40 y 20:30

– Lunes a viernes 2D (castellano): 20:30

– Todos los días 3D (castellano): 17:30

– Sábado y domingo 2D (castellano): 15:20, 19:40 y 21:40

– Lunes a viernes 2D (castellano): 19:40 y 21:40

– Sábado y domingo 3D (castellano): 14:30 y 19:00

– Lunes a viernes 3D (castellano): 19:00

– Todos los días 2D (castellano): 16:45

– Todos los días 3D (castellano): 18:40

– Todos los días 2D (castellano): 16:30 y 20:40

EL RAPTO

(Duración: 95 minutos | Argentina | drama)



Sinopsis: Julio regresa con su familia a Argentina tras la caída de la brutal dictadura que se impuso a la democracia. Las cosas no tardan en ponerse feas cuando secuestran a su hermano y Julio se convierte en el principal negociador con los criminales.

Elenco: Rodrigo De la Serna, Jorge Marrale, Julieta Zylberberg, Germán Palacios y Andrea Garrote.

Dirección: Daniela Goggi

Proyecciones:

Ambassador:

– Todos los días 2D (castellano): 22:10

– Todos los días 2D (castellano): 19:10

LOS DELINCUENTES

(Duración: 89 minutos | Argentina | policial)



Sinopsis: Morán y Román son dos empleados de banco que en determinado momento de sus vidas se cuestionan la existencia rutinaria que llevan adelante. Uno de ellos encuentra una solución: cometer un delito. De alguna manera lo logra y compromete su destino al de su compañero. Esta decisión los llevará a un cambio rotundo en sus vidas en busca de una existencia mejor.

Elenco: Esteban Bigliardi, Margarita Molfino, German De Silva, Laura Paredes, Mariana Chaud, Cecilia Rainero, Javier Zoro Sutton, Gabriela Saidon

Dirección: Rodrigo Moreno

Proyecciones:

Cines del Paseo:

– Jueves a martes 2D (castellano): 18:40

– Todos los días 2D (castellano): 21:00

EL ASESINO

(Duración: 113 minutos | Estados Unidos | thriller)



Sinopsis: Tras un fatídico cuasi accidente, un asesino se enfrenta a sus jefes y a sí mismo en una cacería internacional que, según él, no es personal.

Elenco: Michael Fassbender, Tilda Swinton, Charles Parnell

Dirección: David Fincher

Proyecciones:

Cines del Paseo:

– Todos los días 2D (subtitulado): 22:20

– Todos los días 2D (subtitulado): 18:30

COCO

(Duración: 104 minutos | Estados Unidos | animación)

Sinopsis: En esta vibrante historia de Disney y Pixar, un joven músico llamado Miguel (Anthony González) se embarca en un extraordinario viaje a la mágica tierra de sus antepasados. Allí, el encantador embustero Héctor (Gael García Bernal), se convierte en un inesperado amigo que ayuda a Miguel a descubrir los misterios detrás de las historias y tradiciones de su familia.

Proyecciones:

Los Gallegos Shopping:

– Todos los días 2D (castellano): 20:20

– Sábado y domingo 2D (castellano): 14:40 y 17:00

– Lunes a viernes 2D (castellano): 17:00

MOANA

(Duración: 107 minutos | Estados Unidos | animación)

Sinopsis: Hace tres mil años, grandes navegantes recorrieron el Pacífico y descubrieron las islas de Oceanía. Pero por mil años sus viajes cesaron, y nadie sabe por qué. “Moana: un mar de aventuras” es la historia de una adolescente aventurera y su audaz misión para salvar a su pueblo. En el trayecto, Moana (Auli´i Cravalho) conoce al semidiós Maui (Dwayne Johnson), quien la guía en su búsqueda de convertirse en una exploradora maestra. Juntos, se embarcan en un viaje lleno de acción a través del océano, donde se encuentran con monstruos enormes y situaciones extremas. En el camino, Moana cumple con la aspiración de sus ancestros y descubre aquello que siempre buscó: su propia identidad.