Cruzando el Charco vuelve a Mar del Plata para presentar sus últimos lanzamientos

El recital será el sábado 10 de abril a las 20 en GAP, Constitución 5780. Las entradas ya están a la venta de forma online o en puntos directos.

(Foto: prensa Irish Suarez)

Después de mucho tiempo y en medio de la pandemia de coronavirus, Cruzando el Charco regresa a Mar del Plata. La banda oriunda de La Plata subirá al escenario de GAP, Constitución 5780, con los protocolos vigentes para realizar un show el sábado 10 de abril a las 20.

Luego de agotar entradas en la gira por Río Cuarto, Córdoba, Rosario y Santa Fe, Cruzando el Charco vuelve a visitar Bahía Blanca, Mar del Plata y Tandil para despedir su disco “Lo que Somos” y presentar por primera vez sus últimos lanzamientos “Montaña Rusa Emocional” y El Trato.

Las entradas a $1000 están a la venta por sistema articket.com.ar o puntos físicos. En Mar del Plata se pueden comprar en La Casa de las Guitarras, Belgrano 3420; Conex, San Martín 3263 y Kunga, 12 de Octubre y Edison. En Tandil, en Manhattan Instrumentos Musicales, ubicado en Chacabuco 87, y en Necochea están disponibles en ADN Music, en calle 61 N° 2813.

Cruzando el Charco está integrada por Francisco Lago en piano y voz, Nahuel Piscitelli en guitarras, Juan Matías Menchón en bajo, Ignacio Marchesotti en percusión y Matías Perroni en batería. La banda realizará esta gira antes de comenzar a grabar su quinto álbum de estudio.

Durante la gira, la banda tiene previsto despedir su último disco “Lo que Somos” y presentar en vivo “Montaña Rusa Emocional” y El Trato, una canción que nació durante el aislamiento. “A partir de un mensaje de texto muy especial, en el cual me escribe mi amor… y ahí surge esta primera frase, que arranca diciendo: Me decís amor y me derrito”, aseguró Francisco.

“Creemos que es la balada más romántica que tenemos hasta el momento. Puede ser que esta sea la canción que venga a pelear el puesto con Lo Nuestro Tiene Magia por la canción de amor más elegida”, señalaron desde la banda sobre el tema El Trato.

Por último, la banda coincidió que: “Tener a Coti en este tema es un honor y un lujo que pudimos darnos y por lo cual estamos más que agradecidos. Su voz, su impronta y su profesionalismo le dan el toque justo a una canción como esta”.