“Daga”: a través de versos, Agustín Barovero narra sentires sobre el encierro

El libro del autor y artista marplatense profundiza las sensaciones que lo incitaron a escribir. El material está a la venta en la librería El Gran Pez.

(Foto: prensa Agustìn Barovero)

Luego de una catarsis narrativa, el artista marplatense Agustín Barovero trabajó durante seis meses en un proyecto poético narrativo. Se trata de “Daga”, un libro de poesía que a partir de esta semana está disponible para adquirir en la librería El Gran Pez.

Este verano y en el marco de la pandemia de coronavirus, Agustín Barovero tomó la decisión de encarar un libro con el material que venía escribiendo. “Empezó involuntariamente, tengo el hábito de escribir y volcar cosas en la escritura. Siento que lo que pasó fue una especie de escritura catártica; a veces uno tiene que formalizar al papel, sacar y ver por escrito”, confío en una charla con Qué digital sobre el libro de poesía que está disponible únicamente en la librería local El Gran Pez.

Sobre “Daga”, Barovero señaló que durante el verano sus escritos pasaron a conformar un bloque del que percibía que “tenían una cierta continuidad, había un espíritu en común que venía del mismo lugar”. En ese momento, entendió que el material podía transformarse en algo concreto y se puso a organizarlo y reescribirlo.

“El primer material de 20 hojas no tiene nada que ver de lo que terminó siendo y tiene mucho que ver con el proceso de reescritura y creación”, sostuvo. Por otro lado, reconoció el aporte que tuvo de sus colegas. El libro está editado y maquetado por Manuel Passaro (La Bola Editora), con texto de contratapa del escritor Facundo Giménez.

En este punto, afirmó que Giménez lo ayudó con su mirada “cariñosa e iluminadora” sobre todo con el criterio y sus sugerencias que lo habilitaban a seguir escribiendo cuando la idea parecía cerrada. “Daga” es un libro de poesía o, como describió el autor, un gran poema de unas 40 páginas con un segmento de pequeños textos breves. En la contratapa, Giménez rescata que la voz de Barovero obliga a “leer la realidad por su sombra”.

“Barovero escribe en ese espacio liminal entre las cosas y su desrealizacuón, y sus versos presentan una fantasmagoría expansiva que puebla y presiona las cuatro paredes del encierro”, sintetizó Facundo Giménez.

El libro en sí contiene poesía, pero con una carga muy narrativa. “Soy bastante ajeno a todos los campos en los que participo, no tengo gran conocimiento más allá de los autores contemporáneos que leo”, señaló Barovero y agregó: “No tengo idea de cómo se ubica eso dentro de la cuestión genérica pero esta poesía tiene una carga narrativa y cierta historia”.

“Todo el texto vuelve constantemente sobre una escena, constituida por imágenes, es una escena que está en un espacio y trabaja en ese filo entre la posibilidad o no de escribir y trabaja desde esa dificultad”, explicó el autor.

“Editar un libro de poesía parece ser la peor decisión que uno puede tomar, lo digo un poco en broma y un poco en serio. Esteban Prado que también me asesoró sobre el circuito de distribución me contactó con otra gente y aconsejó que la autogestión era el mejor camino para este tipo de proyecto porque da libertad de edición y publicación”, subrayó.

En el marco de la presentación, Barovero compartió que el material que empezó a escribir el año pasado -antes de que terminara publicándose en el libro- participó de la primera edición del concurso “Mi vida en cuarentena” del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. “Quedó seleccionado con otros tres proyectos para un premio mayor, había que conseguir votos por Instagram y no me fue muy bien porque no soy influencer, pero sí le fue muy bien a dos pibas. Fue un reconocimiento muy inesperado, la idea era con esa plata poder publicarlo, pero el tiempo pasó y la plata no alcanza”, contó.

Luego de la preventa y ya con el libro disponible en la librería El Gran Pez, Agustín Barovero a través de sus versos y con gran carga de imágenes con “Daga” expone las fibras más sensibles que atraviesan estos tiempos.