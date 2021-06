Artistas exigen el cumplimiento total del pago por el ciclo “De Plaza en Plaza”

A seis meses de haber realizado las funciones, trabajadores de la cultura denuncian que aún les adeudan el pago que corresponde a enero, febrero y marzo.

(Foto: prensa Secretaría de Cultura MGP)

A seis meses del inicio del ciclo denominado “De Plaza en Plaza”, trabajadores de la cultura denuncian que siguen sin percibir la totalidad de lo adeudado y le exigen al Municipio que cumpla con el pago de los contratos que corresponden a las funciones de enero, febrero y marzo. “Luego de más de cinco meses de retraso, le decimos al secretario de Cultura, Carlos Balmaceda, que les artistas no podemos esperar más”, apuntaron.

El ciclo “De Plaza en Plaza” comenzó en diciembre del 2020, se extendió durante la temporada y culminó en abril con funciones en Semana Santa. Las propuestas incluían espectáculos de teatro, música, títeres y circo gratis para disfrutar en familia. Cada presentación era libre y gratuita para el público, ya que las y los artistas habían firmado un contrato con el gobierno municipal, a través de la Secretaría de Cultura.

Sin embargo, a través de un comunicado trabajadores de la cultura y artistas nucleados en el Observatorio Cultural Mar del Plata Batán, la Asociación Argentina de Actores delegación local (AAA), EPA Comunidad de Circo, Attra, Alternativa Cultural Marplatense, Somxs Muchxs Músicxs, CicDai, DraMar, PlaM y Hazmererir denunciaron que el gobierno municipal aún no cumplió con la totalidad de los contratos y volvieron a exigir respuestas.

Según expusieron, el ciclo logró realizarse gracias a la gestión de los colectivos de artistas independientes que “ad honorem trabajaron en pos de la democratización de esos mínimos recursos y programaron el ciclo junto al esfuerzo de algunes trabajadores de la Secretaría que se pusieron la iniciativa al hombro, con poca colaboración de los funcionarios de turno”.

Meses atrás, luego de los primeros reclamos por los cobros adeudados, desde la Secretaría de Cultura habían comenzado a saldar la deuda con quienes realizaron sus contratos de manera independiente y con quienes facturaron a través de la Asociación Argentina de Actores (AAA), aunque desde la delegación aún tienen que depositar el pago. “La lucha continúa para que cambien esta forma de pagar porque no sirve este modelo, tienen que pagar más rápido”, indicó en diálogo con Qué digital Lucila Manzo, quien además remarcó que no hubo ayuda solidaria por la pandemia para artistas.

“Si el ciclo ‘De Plaza en Plaza’ fue una ayuda para los artistas es ilógico que nos empiecen a pagar después de cinco meses. Ni siquiera en estado de emergencia aceleraron los trámites”, subrayó la artista.

Cabe recordar que a raíz del impacto que provocó la pandemia de coronavirus para los espectáculos, desde la Secretaría de Cultura se creó el ciclo “De Plaza en Plaza” que tuvo lugar durante la temporada de verano pasada y que iba a ser parte de una “batería de programas” que desde el área municipal implementarían ante la emergencia cultural, lo que no garantizó que no se registraran algunos problemas. En este punto, Manzo compartió que “los cachets -pagos acordados- fueron muy bajos, no había traslado, no tenían equipos de sonido, no hacían publicidad”, enumeró.

A seis meses del comienzo del ciclo, a través de los diferentes colectivos, las y los artistas manifestaron nuevamente que luego de haber realizado su trabajo -el cual cumplieron con “suma responsabilidad y compromiso”- no se les pagó en el tiempo y forma estipulado.

Pasados los meses y en el marco de la segunda ola de la pandemia, los colectivos artísticos apuntaron que “el Estado municipal no solo está ausente, sino que lleva adelante una política criminal ante la necesidad de cientos de artistas que en este contexto de emergencia no han cobrado por su trabajo” y, en consecuencia, exigieron la “inmediata cancelación de la deuda”.