El “ritual musical” de Las Pelotas llega a Mar del Plata para revisitar su historia

Previo al show en GAP, Sebastián Schachtel anticipa que trabajan en un disco a pesar de un contexto político que define como una “pesadilla” para la cultura del país.

(Foto: prensa por Erica Voget)

Las Pelotas regresa a Mar del Plata, después de dos años, con un “ritual musical” con el que la mítica banda se encuentra “revisitando” su historia. Este sábado vuelve a subir al escenario de GAP con un show que, según anticipa Sebastián Schachtel, “es diferente”: “Trazamos un recorrido por la historia de la banda porque tuvimos muchos shows en los que empezamos a incluir temas que hacía mucho que no tocábamos”, anticipa mientras los planes de la banda incluyen continuar tocando por diferentes plazas del país y España para luego reunirse a componer en Córdoba, con la ilusión de presentar un nuevo disco a fin de año.

“Estamos contentos de volver a Mar del Plata. La última vez fue con la presentación del disco que había quedado postergado por la pandemia, lo habíamos sacado y a los diez días se había cerrado todo, era música vieja y nueva a la vez, una paradoja“, recordó el tecladista y productor sobre la última visita a Mar del Plata en el marco del show conceptual de “Es Así”.

Con más de 30 años en escena, Sebastián Schachtel anticipa a Qué digital que están en una etapa compositiva, tras el lanzamiento de la canción Es Clara, y que luego de una gira por distintas plazas del país y Europa volverán a reunirse para concretar el nuevo material discográfico que anhelan presentar antes de que termine el año. Ahora vuelven a subir al mítico escenario de GAP, el mismo que pisaron en 2017 cuando la banda se hizo cargo de musicalizar el cierre del “templo del rock” que años después volvió a abrir sus puertas.

Y la principal característica del show en Mar del Plata será un repaso por la historia de Las Pelotas a través de su discografía. “Empezamos a revisar un poco el archivo y nos encontramos con un montón de material que no tocamos y empezamos a sacar a la luz“, describe el músico y agrega: “Van a ver como una especie de revisión y se nos amplía mucho la lista de temas que vamos a tocar porque son muchos años”.

La formación de Las Pelotas está encabezada por Germán Daffunchio y compuesta por Gabriela Martínez en bajo, Sebastián Schachtel en teclados, Tomás Sussmann en guitarra, Gustavo Jove en batería y Alejandro Gómez Ferrero en trompeta, y tuvo como novedad en el último tiempo la incorporación de Gaspar Daffunchio, hijo de Germán, también en guitarra.

Este sábado será un show cargado de nostalgia para quienes siguen Las Pelotas de hace décadas y verlo en vivo tiene una potencia que hay que experimentar en persona. “Tenemos muchos clásicos, no podemos tocar todos porque sino se nos va el show en eso, pero hay temas que no pueden faltar, en general cuando trascienden es porque los temas son especiales en sí mismos“, aclara el músico.

Para el tecladista y productor no pueden faltar hits comoCapitán América, Personalmente, Será, Bombachitas y Hola que tal. “Hay muchos; igual, los mejores temas para algunas personas a veces no los tocamos, hay opiniones divididas de lo qué es lo mejor en realidad”.

“Cuando armamos la lista de temas para el Movistar Arena del año pasado le preguntamos a un grupo de gente que nos sigue y que tenemos contacto qué temas no podían faltar porque nunca habíamos tocado ahí. Eran temas tan diferentes que si hubiésemos tocado lo que nos sugirieron habría sido un show de cuatro horas. Después nos dimos cuenta que era una buena señal que no todos opinaran los mismo“, describe.

El contacto con la gente en un show de Las Pelotas es súper especial, nos da orgullo

Para quienes integran Las Pelotas, como muchos artistas de la música, la obra se termina de materializar en un show en vivo. “Si no termina siendo algo entre nosotros; si bien primero nos tiene que gustar, habla mucho de mostrar la obra nueva y ver qué pasa”, analiza el productor. Y, en este sentido, reconoce que “no siempre funciona” el material que llega. “Hay discos que pasan inadvertidos y después con el tiempo se resignifican por la letra, por la situación política del país, por los temas que trata, por lo que dice”, indica.

A fines del año pasado presentaron un single que marca la identidad del presente de Las Pelotas. “Es Clara es de la tanda de los temas nuevos que estamos haciendo, ahora tenemos que volver a juntarnos para ver qué va saliendo. La mitad de la banda vive en Córdoba y la otra mitad en Buenos Aires, entonces no tenemos la rutina de juntarnos a componer, pero es lo que se viene además de los shows: nos vamos a juntar a cerrar ideas”, comenta.



Para crear volverán al “búnker” que tienen como refugio creativo en Traslasierra, en Córdoba. “Después de un tiempo de no sacar material nuevo cuando nos juntamos la cosa fluye y ahí es donde veo el futuro, con la música nueva”, define.

Aunque se adapta a lo que marca la nueva era en la música, Sebastián Schachtel confía que respeta otros tiempos a la hora de presentar temas nuevos. “Probamos sacando el single, a mi no me gusta tanto el adelanto en lo personal, prefiero esperar y sacar un disco entero, creo que tiene más contundencia, es más sólido. A la gente le gusta, funciona, pero siento que por no ser un disco tiene menos peso específico, como algo más descomprometido. Es la sensación que tengo”, expone.

Y sobre el futuro de Las Pelotas, anticipa: “Creo que sacaremos algunos singles más y después el disco. Para hacer un disco hace falta mucho para componer, juntarse y después sale. Puede ser que lleguemos a fin de año sacar el material nuevo, sería genial“.

“HAY UN RESENTIMIENTO VENGATIVO CONTRA LA EDUCACIÓN PÚBLICA, LA CULTURA”

Sebastián Schachtel, más allá de como integrante de Las Pelotas, como músico y productor transita con preocupación el presente del país. “Es una pesadilla, además de lo económico hay una especie de ensañamiento con lo más importante que tiene un país como es la cultura y la educación“, expresa.

“Hay una especie de resentimiento vengativo contra la educación pública, la cultura, el Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales (Incaa). Me parece que son decisiones muy malas, negativas y que afectan un montón. No sé qué daño van a dejar”, sostiene.

“Espero que no tengan los votos en el Congreso para hacer lo que dijeron que van a hacer. Más allá del presidente (Javier Milei) que es un desquiciado, su vocero (Manuel Adorni) cuando comunica es cruel; son perversos. Disfrutan de hacer daño, no creo que sea una trampa para hablar de otras cosas, lo piensan en serio. Hay que ver hasta dónde llegan con eso”, subraya.

Para terminar, y previo al show de Las Pelotas en Mar del Plata, Sebastián Schachtel destaca que la música “es parte del entramado cultural” y los ataques constantes son ofensivos. “La verdad que estoy muy disgustado con todo esto y me suena distópico. Hay mucho resentimiento, y mucha gente que fue a votar al más enojado de todos”, analiza.

Y concluye: “La música que hacemos nosotros tiene mucho de comunión, de fiesta ritual y musical, de disfrute y eso va a permanecer. Daremos pelea como siempre”.