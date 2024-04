Piden informes al gobierno por la cobertura de bibliotecarios en escuelas municipales

(Foto: archivo / Qué digital)

Desde hace años las y los bibliotecarios municipales advierten por sus condiciones laborales tanto en escuelas como en bibliotecas y la necesidad de una jerarquización de sus tareas que se potenció, según señalaron a fines de 2023, con la disolución de la Secretaría de Cultura. La falta de cobertura de puestos vacantes, más allá de las contrataciones irregulares, se volvió el principal motivo de reclamo al punto tal que esperan una reunión con Fernando Rizzi, a cargo de la Secretaría de Educación, mientras en paralelo a nivel político ingresó, a través del Concejo Deliberante, un pedido de informes dirigido al gobierno municipal.

Se trata de un conflicto que se arrastra desde hace años, en el que reclaman por las contrataciones precarias a través del Programa Educativo Barrial (PEBa) −que no ofrece garantías de continuidad, por ejemplo, entre otros derechos laborales básicos− y por cargos vacantes sin cubrir en escuelas, a pesar de que la Ordenanza N°19.347 establece la creación del cargo del bibliotecario o bibliotecaria en todos los niveles e instituciones, teniendo en cuenta así que debería haber un cargo para los, aproximadamente, 80 establecimientos municipales.

En este marco, desde la política sumaron cuestionamientos en torno al cumplimiento de la normativa que impulsa el fortalecimiento de las bibliotecas en las escuelas para contribuir a una mejor calidad educativa y así potenciar el aprendizaje de las y los estudiantes.

Así, a través de un expediente ingresado al Concejo Deliberante, desde el bloque de Unión por la Patria piden que el gobierno municipal informe, a través de su Secretaría de Educación, sobre la contratación de las y los bibliotecarios indicando qué cantidad de escuelas cuentan con un profesional en la actualidad y cuántos bibliotecarios o bibliotecarias se desempañaban en escuelas municipales en 2023.

A su vez, reclaman conocer la modalidad de contratación de las y los bibliotecarios y cuántos de ellos están enmarcados en el programa PEBa u otro tipo de programas. Además, buscan saber si el gobierno municipal redujo las prestaciones de las y los profesionales o si ajustó el presupuesto destinado a la contratación de los profesionales y cuáles fueron los motivos y destino de esos fondos.

En diálogo con Qué digital, Ana Villasanti, bibliotecaria referente del sector, aseguró que en lo que va del 2024 el gobierno municipal no renovó la solicitud de bibliotecaria a quienes se desempañaban en la Escuelas Primaria N°12 y N°14 mientras que en las Escuelas Primaria N°1 y N°2 aún no se designaron los cargos luego de que la profesional que se desempañaba allí en 2023 decidiera no trabajar enmarcada, irregularmente, dentro del programa PEBa, explicó.