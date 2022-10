Bibliotecarias, a la espera de respuestas a sus reclamos en el Presupuesto 2023

Desde el sector insisten con los cargos sin cubrir y las consecuencias de las contrataciones precarias: nueve de ellas terminan sus contratos en diciembre.

(Foto: archivo / Qué digital)

Las bibliotecarias municipales continúan a la espera de mejorar sus condiciones laborales y, con ellas, el propio funcionamiento del sistema educativo y las bibliotecas municipales. Por eso, de cara a la presentación del Presupuesto 2023, volvieron a expresar la necesidad de que se empiece a revertir la situación que atraviesan: los cargos sin cubrir que ascenderán a 44 y las actuales condiciones de contratación por las cuales, advierten, nueve trabajadoras terminan sus contratos en diciembre y no saben qué pasará con ellas.

La falta de cobertura de 44 cargos en bibliotecas municipales que dependen de la Secretaría de Cultura de General Pueyrredon fue lo que llevó a bibliotecarias y bibliotecarios de Mar del Plata a exponer nuevamente su reclamo que tiene que ver con la difícil situación que continúa atravesando el sector con el cierre en los últimos años de nueve bibliotecas municipales, las contrataciones precarias que se mantienen en las bibliotecas escolares a través del Programa Educativo Barrial (PEBA) y con la cantidad de cargos sin cubrir.

Los reclamos están lejos de ser nuevos, se han profundizado en los últimos años y están dirigidos, por un lado, a la Secretaría de Cultura (organismo del que dependen las bibliotecas públicas y barriales protegidas) y, por otro, a la Secretaría de Educación (con bibliotecas pertenecientes al sistema educativo municipal).

En el primero de los casos apuntan que desde 2009 hasta la actualidad se produjo el cierre de nueve bibliotecas que funcionaban en distintos barrios y cuestionan la falta de cobertura de cargos, y en el segundo se centran en la precarización laboral ya que si bien existe una ordenanza que establece la creación del cargo de la o el bibliotecario escolar en todos los niveles educativos de las instituciones municipales, actualmente solo hay once bibliotecarias escolares -cuando deberían ser 80- y están en 17 escuelas primarias trabajando a través del PEBA, lo cual implica una forma de contratación precaria en función de la tarea que realizan.

En diálogo con Qué digital, Ana Villasanti, bibliotecaria escolar, aclaró que las 44 vacantes en bibliotecas municipales son las que, al contemplar las próximas jubilaciones y la falta de llamados a concursos, quedarán disponibles para el 2025. A su vez, hizo foco en el Presupuesto 2023 que deberá presentar el gobierno municipal en las próximas semanas y sostuvo que “no hay ninguna visión desde Cultura de que se vaya a llamar a concurso ni de que se van a sumar a las bibliotecarias que trabajan para PEBA a Cultura”.

Así, consideró tentativamente que el Presupuesto 2023 “va a seguir siendo el mismo que el año anterior o menos”.

En cuanto a las bibliotecarias escolares, Villasanti remarcó que “faltan todos los cargos” ya que “no están creados” como tales por lo que las trabajadoras siguen contratadas -como a lo largo de todos estos años- a través del PEBA: “Al no existir el cargo tampoco existía un listado oficial, por lo tanto nunca se llamó a concurso. Este año se va a hacer un concurso para armar el listado pero con un sistema diferente al provincial. En el sistema municipal concursás tu cargo, entrás al listado oficial y a medida que se generan las vacantes te van cubriendo con ese listado oficial”.

“Supuestamente la primera tanda van a ser cinco cargos para nivel secundario, de primario ni hablamos”, advirtió la bibliotecaria sobre ese concurso.

Y sobre esa instancia agregó que de las once trabajadoras actuales sólo dos formarán parte. “El resto no se sabe, no nos dijeron si van a seguir trabajando en el PEBA, en un programa nuevo o en Cultura (bibliotecas municipales). Nada, no tenemos respuestas”, lamentó Villasanti al denunciar “evasivas” de las autoridades municipales. Además, señaló que una vez finalizado el programa -que se extiende cada año hasta diciembre- “el Municipio se desentiende” de ellas. “Y si pretenden continuar con el sistema de precarización, nos vuelven a llamar en abril”, remarcó.