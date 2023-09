Fábregas y Sanjiao vuelven a Mar del Plata: “La comedia necesita resiliencia”

Los comediantes analizaron, previo al show en la ciudad, qué se necesita para hacer humor, los efectos pospandemia y cómo inciden las crisis en el público.

(Foto: prensa Fábregas y Sanjiao)

Pablo Fábregas y Fernando Sanjiao regresan a Mar del Plata con “Más comedia”, y en la previa del show con el que confirmaron que harán temporada en la ciudad compartieron su mirada sobre las claves que hay que tener en cuenta para hacer humor, los efectos pospandemia en los monológos y cómo inciden las crisis en el público. “Para hacer comedia hace falta honestidad y resiliencia”, coincidieron en una charla con Qué digital.

Este año los comediantes se volvieron a juntar para recuperar la química que los une a pesar de tener estilos distintos pero que logran el mismo efecto de risas entre el público. De esta manera, Pablo Fábregas y Fernando Sanjiao redoblan la apuesta para ir más allá del stand up clásico y con un show que fue tomando ritmo serán parte de la oferta cultural de Mar del Plata en temporada.

Fábregas y Sanjiao presentan “Más comedia” este domingo a las 21 en el escenario del Teatro Roxy, San Luis 1750. Las entradas desde $5500 se pueden adquirir a través de Plateanet o en la boletería del complejo teatral.

La carrera de estos dos comediantes se forjó a base de los comediantes de stand up. El año pasado se reencontraron -por decisión de los productores- sobre el escenario con “Más comedia” y continuaron con un rally de funciones puntuales en distintos puntos del país y en su casa teatral, el Paseo La Plaza. “Fue una propuesta de nuestros productores, pero con Fernando estamos en contacto todo el tiempo así que ni bien existió la posibilidad nos agarramos de la manito y avanzamos”, explicó para Qué digital Pablo Fábregas.

Por su parte, Fernando Sanjiao recordó que la iniciativa de este regreso la tuvo Diego Scott, amigo y compañero de ambos. “Él nos propuso y aceptamos porque la verdad es que nos llevamos muy bien”, agregó.

En este sentido, Fábregas coincidió en cómo se entienden arriba y debajo del escenario. “En lo personal a mí siempre me motiva laburar con Fernando, es un comediante que me encanta y cuando las cosas gustan las hace y si no también te obliga a elevar la vara para que las cosas sean más graciosas”, indicó y agregó: “Además es mi amigo y ya hay una confianza suficiente para pasarla bien en camarines aunque nos hayamos visto cuatro veces en la semana”.

“Teníamos ganas de trabajar juntos, ya veníamos con los unipersonales durante dos años y queríamos hacer algo nuevo, también se nos ocurrió hacer esto de tener interacción con el público“, aportó Sanjiao.

EL HUMOR COMO HERRAMIENTA PARA HACER CATARSIS

Desde que estrenaron en la Ciudad de Buenos Aires el show se fue afianzando. “La comedia en general necesita tiempo, va cambiando, se va acentuando. Con Fernando tenemos un estímulo constante por ir evolucionando”, explicó Fábregas.

“Para hacer comedia se necesita resiliencia porque la verdad que es una carrera que te obliga a reponerte cuando las cosas no salen, cuando los shows no terminan de funcionar o cuando el material no termina de ser efectivo. Así que necesitas mucho lauro, amor propio y resiliencia”, definió el humorísta.

“De por sí, el humor es una forma de adaptarse a muchas cuestiones y en momentos difíciles, como fue la pandemia o la crisis económica, es muy necesario”, reconoció Sanjiao y completó: “Siempre tomamos mucho del contexto que siempre es un poco dificil, pero de eso se trata un poco el humor, de poder hacer un poco de catarsis y de jugar con esas emociones que siempre están al borde de la tragedia pero que también nos podemos reír un poco”.

También concidió con su compañero sobre las virtudes y defectos para embarcarse en el género. “Para hacer comedia se necesita tener mucho tiempo de probar material, de bancarse la frustración de que te vaya bien – mal hasta encontrar lo que querés contar de una buena manera. Obviamente hace falta honestidad, hace falta tener mucho humor creo que de por sí y también tener un punto de vista interesante que es lo que hace que el público pueda entrar en tu historia, en tu universo más allá de los remates y de los chistes en sí”, reflexionó.



Después de haber trabajado juntos por 10 años en los shows “Cachivache”, “Canchero”, “Pucha “y “Mucho”, cada uno incursionó en sus espectáculos unipersonales, pasó una pandemia y volvieron para recuperar una química honesta. “Me cuesta entender cuántas cosas y de qué manera han cambiado después de la pandemia. Creo que las cosas cambiaron mucho pero no termino de interpretar cuáles son. Lo positivo que tuvo es la revalorización del vivo, ir a ver música, teatro y comediantes en vivo“, consideró Fábregas.

Todo el tiempo ejercemos humor para adaptarnos a las cosas que pasan ya sea una crisis económica, crisis política y estamos todo el tiempo comunicándonos con humor como una necesidad

A su vez, consideró que el uso de la virtualidad fue una herramienta destacada en tiempos de incertidumbre sanitaria. “Lo que tienen las redes es que devuelta te obligan a ser más gracioso todavia porque lo que ocurre en las redes está muy bien, hay chistes, hay humor, guion; hay de todo. Seguramente la gente diga que está lleno de porquerías pero el mundo está lleno de cosas berretas y cosas excelentes, pero en redes hay cosas buenas en serio”, resaltó.

En tanto que Sanjiao sumó que la respuesta del público cobró otra potencialidad. “Después de la pandemia el público responde bárbaro, vienen con muchas ganas de disfrutar un show en vivo: responden muy bien tanto en las parte de interacción como con nuevos monólogos que funcionan muy bien. La relación con el público fue creciendo, fuimos creciendo juntos y hay mucha alegría en las funciones. Es realmente una fiesta”, admitió.

La dupla Pablo Fábregas y Fernando Sanjiao arriba este domingo para anticipar sobre el escenario lo que se podrá disfrutar en el escenario durante la temporada de verano. “Por lo general en el verano nos va muy bien en Buenos Aires por lo que tenemos a quedarnos y hacer base acá. Esta vez se abrieron puertas de gira más interesantes y vamos a hacer todos los lunes de enero y febrero en Mar del Plata en el Teatro Roxy y estamos cerrando un par de lugares más para salir durante el verano”, explicaron.