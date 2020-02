Florencia Freijo presenta su último libro “Solas (aun acompañadas)” en Mar del Plata

La activista feminista y licenciada en Ciencias Políticas realizará una charla el viernes 21 en Villa Victoria, Matheu 1851.

(Foto: Andrea Alegre)

La Villa Victoria es el marco elegido para la presentación en Mar del Plata de “Solas (aun acompañadas)”, de María Florencia Freijo, libro que desde su lanzamiento viene ocupando lugar en los rankings de los más vendidos, con un texto en el que demuestra que la sobrecarga, la soledad y la función cuidadora de la mujer no son hechos aislados sino parte de una matriz.

“Solas (aun acompañadas)” será presentado por Freijo el viernes 21 a las 18 en el espacio Villa Victoria, Matheu 1851. La entrada será libre y gratuita.

Activista, feminista, licenciada en Ciencias Políticas y reconocida por su participación en redes sociales, territorio donde reúne a miles de seguidoras y detractoras, Freijo reflexiona sobre conceptos como el de la carga mental o la crianza, y dialogará con el público, responderá preguntas y firmará ejemplares de su último libro en la casa de veraneo de una de las mujeres argentinas que más despierta su admiración, Victoria Ocampo.

“A Victoria Ocampo la negaron. No me sorprende, en esa época no paraban de enfrentarla con Evita por las profundas críticas que esta primera le hacía al peronismo, y su vinculación con los fascismos europeos. También la enfrentaban a su hermana, Silvina, porque las mujeres fuertes siempre tienen que estar en competencia con otras mujeres fuertes”, escribió sobre la fundadora de la revista Sur en su cuenta de Instagram.

Y, siguiendo esta misma línea, agregó: “Sin embargo, la única mujer que fue invitada para presenciar los juicios de Núremberg fue ella, la primera persona en crear, dirigir y aunar el círculo intelectual de escritores en Argentina a través de la publicación de la revista Sur, fue ella. La primera mujer en generar una encuesta sobre qué opinaban las mujeres de las restricciones que el Estado generaba sobre sus derechos sexuales (y hablar de aborto), fue ella”.