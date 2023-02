“Mucho bardo y pocas nueces”, un melodrama musical local que conquista al público

“Buscamos hacer algo más nacional con identidad propia”, señaló el director Leo Rizzi de cara a las dos últimas funciones de la temporada.

(Foto: prensa Mucho bardo y pocas nueces)

La comedia musical es uno de los géneros que se impuso esta temporada teatral en Mar del Plata y una de las propuestas que cautivó a marplatenses y turistas es “Mucho bardo y pocas nueces”, un melodrama que reversiona un clásico de William Shakespeare y está ambientada en el cine argentino de los años 40.

“Nos gusta el género que no está tan explotado con obras propias, por eso buscamos hacer algo más nacional con identidad propia”, reconoció el director y actor Leo Rizzi. La compañía que se destacó con su primer espectáculo “Tu falta de querer”, ahora se afianza con “Mucho bardo y pocas nueces” con la cual les quedan dos funciones en plena temporada. “No sé si seguiremos, si habrá una tercera, por ahora tenemos estas dos obras que nos gusta mucho hacer”, sostuvo.

El espectáculo de música y humor “Mucho bardo y pocas nueces” se puede disfrutar este miércoles y el próximo 24 de febrero a las 21 en la sala Payró del Teatro Auditorium. Las entradas a $900 se pueden conseguir a través de Plateanet o en la boletería ubicada en Boulevard Marítimo 2280.

Luego del éxito de Tu falta de querer, con la que ganaron los premios Hugo y Estrella de Mar, la compañía volvió para ponerse en la piel de los clásicos personajes shakespeareanos. El elenco está compuesto por Macarena Riesco, Mona De Marco, Camila Suero, Oscar Miño, Axel Otarola y Leo Rizzi -quien también la dirige-, con la asistencia de Santiago Trigo y el diseño de iluminación de Federico Cordeiro.

“Como espectador disfruto mucho la comedia musical y me parece que junta dos cosas que vengo haciendo hace tiempo. Y también no podía no sacarles el jugo a los intérpretes y usarlos para que hagan eso porque realmente es genial lo que pueden hacer en escena”, explicó el director.

“Mucho bardo y pocas nueces” debutó en enero con una sala Payró llena y una ovación de pie. La pieza dirigida por Leo Rizzi se supo posicionar como uno de los musicales más elegidos frente a una amplia oferta de obras teatrales que hay en Mar del Plata. “Es una temporada increíble, por suerte siempre tuvimos mucha respuesta del público y esta vez superó nuestras expectativas porque hicimos seis Payró llenas, con una cantidad de público que nos sigue y apoya. Cada miércoles es una fiesta”, subrayó el artista y docente.

Se trata de una versión de “Mucho ruido y pocas nueces” de William Shakespeare que fue representada por primera vez en Londres en el 1600 y es una de las más exitosas comedias del escritor inglés. La versión actual está ambientada en el mundo del cine argentino de los años 40 y en ella se cuenta, en clave musical, las aventuras y desventuras que sufren los enamorados en busca de conquistar el corazón de las personas que aman.

El espectáculo fue escrito por Leo Rizzi inspirado en la pieza original de Shakespeare. “Mucho ruido es una obra que me encanta, la quería hacer hace mucho tiempo, es una comedia muy interesante de cómo pensar el amor, de cuando se elige a la persona que ama. Habla de eso, de la construcción como persona a amar y, como nunca se había hecho en Mar del Plata, decidí hacerla”, describió.

Por otro lado, cuenta con música original en vivo de Axel Otarola y arreglos vocales de Camila Suero. “La obra es un gran melodrama, de hecho una de las canciones que usamos fue escrita por Shakespeare, jazzeada por los chicos. Se trata de Saltar la banca que William la escribió para la original. En los años 40 se dio la situación de melodrama argentino y ahí junté las dos cosas: un melodrama en la época del melodrama y ahí cerró un mundo”, explicó.

Pero a la espera de lo que sucederá próximamente, esta temporada solo quedan las dos últimas funciones para disfrutar de una obra musicalmente divertida. “Creo que volveremos a hacer funciones en mayo y que seguiremos con las dos paralelamente: ‘Tu falta de querer’ y ‘Mucho bardo y pocas nueces’. La idea es continuar porque tienen mucho público para que le llegue y con un código muy popular que permite mucho juego”, adelantó.