Nahuel Santos lanza nuevo single: “Refleja ese espíritu de libertad que tanto necesitábamos”

El cantautor regresa este viernes a Mar del Plata y presenta “Mariposas y mareo”. En diálogo con Qué digital describió cómo se prepara para reencontrase con el público.

(Foto: prensa Nahuel Santos)

Con localidades agotadas y en el marco de la presentación de “Mariposas y mareo”, su más reciente lanzamiento, Nahuel Santos vuelve a Mar del Plata en esta temporada de verano atípica por las circunstancias que se presentan por la pandemia de coronavirus. A horas de lanzar su nuevo single ante el público, el artista afirmó en diálogo con Qué digital que la nueva propuesta “refleja ese espíritu de libertad que tanto necesitábamos”.

El recital íntimo tendrá lugar este viernes en El Argentino y ya no cuenta con localidades disponibles. Sin embargo, el próximo 14 de febrero, Nahuel presentará el videoclip vía streaming que fue filmado en canteras de Batán. Después de meses de componer y producir en cuarentena, el artista marplatense vuelve a la ciudad que lo vio crecer con sus canciones para reencontrarse con el público. “Mariposas y Mareo es el inicio de un camino, me encuentra parado de forma distinta, la cuarentena me obligó a repensar, a encontrarme conmigo desde otro lado”, describió.

“Mariposas y Mareo” fue producido junto a Mauro Maquillan en plena cuarentena, y surgió de la búsqueda constante y la inquietud que despertó el aislamiento. “Con un piano, unos monitores, algunas guitarras y un micrófono rescatado de un estudio en plena pandemia sacamos una canción hermosa que es el primer corte del próximo proyecto de disco”, compartió.

Además, el próximo domingo 14 de febrero se estrena el videoclip oficial de la canción, que ya está disponible para escuchar a través de sus canales de YouTube y Spotify. Cada vez que suena Mariposas y Mareo, el artista siente que viaja, por lo cual para grabar el audiovisual propuso volver a la cantera de su abuelo en Batán y volver a tirar piedras al lago como lo hacía en la infancia. La presentación del video será acompañada por un streaming en vivo y la información del evento se difundirá en las redes sociales del artista.



– Después de tanto tiempo sin shows cara a cara con el público ¿Qué sensaciones te atraviesan antes de la presentación de este viernes en Mar del Plata?

– Siempre volver a Mar del Plata trae buenas sensaciones y buenas energías. El reencuentro no es solo con el público sino con la ciudad que me vio crecer desde lo personal y en lo profesional también. Después de todo un año sin subirnos a un escenario estar de nuevo cantando mis canciones para mi primer público es muy emocionante. En mi caso particular me emociona volver a tener público cerca, y que ese público sea el más cercano a mí y que encima se agoten las entradas. Gratitud sería la palabra que resume todo para este 29. Ojalá disfruten tanto como nosotros el show que les preparamos.

Creo que la pandemia entre las cosas que nos trajo es volver a las bases, volver a las raíces, al reencuentro con la familia, con ese amigo que no vemos en todo el año por laburo y siempre postergás la cita, y eso se puede focalizar también en la alimentación, en el bienestar personal de cada uno. Ojalá entendamos después de todo esto que ya no se puede volver a ninguna normalidad anterior, que estaba mal, que no funcionaba y de a poco ir rearmándonos para encarar esta nueva era pospandemia.

– ¿Cómo te atravesó la pandemia y las medidas de aislamiento?

– Pasé, creo que como todos, por todos los estadios neuróticos de un ser humano, me deprimí, tuve miedo, me reencontré nuevamente con la euforia, con la soledad, con la angustia… y de a poco empecé a armar una nueva realidad, a acomodar mis horarios, a ordenarme, y empezar de nuevo a hacer música, a escribir, a revelarme también…. Creo que aún no termina y que viene para mucho más largo de lo que creemos, quizás la vacuna o algún nuevo descubrimiento nuevos traiga un poco de tranquilidad, pero esta bomba que nos explotó en la cara tiene mucho tiempo para empezar a sanar, no creo que a ningún ser humano del mundo no lo haya atravesado esto, a cada uno claro está, nos pegó distinto.

Por suerte en mi caso me quedé encerrado con una guitarra, un piano, mi perro y varias botellas de vino. Hasta que las amistades, las nuevas canciones y el amor me terminó de rescatar del todo.

– ¿Qué fue lo que más extrañaste como artista durante la cuarentena?

– Extrañé demasiado los ensayos y los vivos, cuando veía o veo los streaming me da un poco de miedo, debería empezar a mirar con cariño las nuevas formas de vivo.

– ¿Y el mayor desafío que se te presentó?

– Tuve mucha suerte también, el primero que se rebeló y rompió la cuarentena y se vino a casa fue un gran amigo productor (El Pesa) con quien pasamos varios días escondiéndonos de los controles camino a casa para lograr hacer música. Éramos dos inocentes músicos pensando que al escaparnos de casa nos encerrarían para siempre en un calabozo para anticovid (risas). Pero no pasó, al contrario aparecieron nuevas canciones, nuevas propuestas de música y en la nueva canción Mariposas y mareo queda reflejado ese espíritu de libertad que tanto necesitábamos.

– ¿Cómo fue el proceso creativo de “Mariposas y mareo”?

-Sucedió todo en mi casa de Palermo, solo salimos a comprar para comer, para beber y para pasear a Polonio. Todas las demás horas eran de las canciones, y “Mariposas y mareo” salió primero a la luz porque cada vez que la escuchábamos sentíamos que estábamos viajando, y encerrados en un departamento era lo que más anhelábamos en el mundo. Así que así salió la primera, con esas ganas y esa sensación de viento en la cara, que luego de unos meses comprobamos al irnos a mezclar a un campo de un amigo en Chivilcoy. Nos llevamos todo el estudio portátil y lo mezclamos después de las 6 de la mañana cuando los gallos del vecino terminaban su concierto al empezar el día. Los tenemos grabados a esos cánticos, seguro aparecen en alguna canción…

– Además estrenás videoclip el 14 de febrero ¿El amor sigue siendo una gran inspiración?

– Hace unos días apareció entre mis cosas una foto de mi abuelo en su cantera en Batán, seguí revisando y encontré otra foto con mis primos en el lago donde siempre estábamos jugando, y se me ocurrió que el primer video clip de esta nueva etapa, debería tener mucho de mis primeros momentos de felicidad, al igual que los primeros días posencierro.

– El famoso “amor propio” ¿Entonces lo pudiste ilustrar en el nuevo video?

– Como te comenté antes “Mariposas y mareo” siempre al escucharlo nos dio ganas de viajar, así que le propuse al director Pablo Isa irnos a la cantera de mi abuelo y volver a tirar piedras al lago como en la infancia, recrear ese momento de felicidad y filmar todo el viaje. Subimos a Polonio a mi auto y nos fuimos a la ruta. Todo ese recorrido está filmado y ese el video clip que estrenamos el 14 de febrero. Me gusta mucho que quede registrado ese momento de mi vida en una nueva canción, de alguna manera todo se transforma y la música tiene la magia de unir distintas épocas también. Tanto en la música como en otros ámbitos artísticos la fusión hace crecer la obra, en este caso el amor funcionó a modo de inspiración para la canción, y los recuerdos de infancia para el videoclip.