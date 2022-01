Nico Vázquez: “El lugar donde mejor nos encontramos es el teatro”

Junto a Gimena Accardi y Benjamín Rojas estrenan “Una semana nada más” en el Teatro Radio City. En una charla con Qué digital compartieron lo que viven en y detrás de escena.

(Foto: Qué digital)

Familia es la palabra que Nicolás Vázquez, Gimena Accardi y Benjamin Rojas sienten que identifica al proyecto que traen esta temporada a Mar del Plata. Previo al estreno de “Una semana nada más”, conversaron con Qué digital sobre el detrás de escena de una de las obras más convocantes del año, donde el humor es el caballito de batalla para enfrentar las vicisitudes que se van presentando en el marco de la tercera ola de la pandemia de covid-19. “El lugar donde mejor nos encontramos es el teatro, el cara a cara y la respuesta inmediata con el público”, señaló Nico Vázquez.

“Personalmente nunca tuve tantas ganas de hacer temporada como esta, tengo muchas ganas de hacer reír, de subirme al escenario con mi familia, disfrutar la otra parte que son los que están del otro lado del escenario, que ahora están trabajando para que nosotros la rompamos, si Dios quiere a partir del 1 de enero”, aseguró Vázquez y previo al estreno definió que está con “mucha ansiedad y felicidad”.

“Una semana nada más” estrena este sábado a las 21 en el Teatro Radio City, San Luis 1750. Las localidades desde $2000 se pueden comprar a través de Plateanet o en la boletería del teatro. Las funciones continuarán de miércoles a domingo a las 21:30. Cabe recordar que por el avance de la tercera ola del coronavirus para asistir a la función hay que contar con el “pase sanitario” que certifique el esquema de vacunación completo y el DNI para corroborar.

La que se inicia es la cuarta temporada de “Una semana nada más”, obra que triunfó en Ciudad de Buenos Aires y ahora busca cautivar a marplatenses y turistas. “En la segunda vuelta fuimos de los primeros en volver en un momento donde no estaba yendo la gente al teatro, lamentablemente, y siento humildemente que dimos un empujón para que otros volvieran a producir”, destacó el actor.

Por su parte, la actriz Gimena Accardi indicó el placer que les significa llegar a la ciudad para hacer temporada y en familia. “Es una plaza que nos encanta, más allá de lo geográfico porque amamos Mar del Plata, es muy fuerte a nivel teatral y cultural. Siempre es una alegría volver a Mar del Plata, la gente está con ganas de divertirse, de pasarla bien, de disfrutar el mar, el calorcito, la playa”, aportó.

“Una semana nada más” es una comedia francesa escrita por Clement Michel, con dirección de Mariano Demaría, producción artística de Nicolás Vázquez y producción general Oniisan y Preludio. “Esta aggiornada con chistes completamente argentinos y ese es el click de la cuestión como fue ‘El otro lado de la cama’. Es la cuarta temporada y está comprobado que funciona”, afirmó Accardi.

En la obra, Pablo (Nicolás Vázquez) y Sofía (Gimena Accardi) son la pareja perfecta hasta que decidieron mudarse juntos. Ahora, él se quiere separar y no se le ocurre mejor idea que pedirle ayuda a Martín (Benjamín Rojas), su mejor amigo. “Es una comedia muy linda. Un amigo convoca al otro porque no puede más con la convivencia y le pide que vaya a vivir con él y su novia para ver qué pasa, a ver si ella se va de la casa porque no se anima a decírselo”, adelantó Benjamin Rojas sobre la trama de la obra. Y así lo siente Vázquez: “Básicamente lo que yo le pido a mi amigo es ‘Vení a mi casa a convivir y destruir la casa, a que ella me deje para que me odie y me deje porque yo soy muy cagón’”.

“La gente se va a cagar de risa, se va a reír de los quilombos y se va a sentir muy identificada. No es ni más ni menos que lo que le puede pasar a cualquier pareja. Nadie es igual a otro en la convivencia”, coincidió Vázquez junto a Accardi y Rojas.

Los actores y la actriz valoraron el trabajo de perfección que realizaron para que la comedia funcione como una máquina, donde cada engranaje cumple un rol imprescindible. “Al principio sí hubo que trabajarlo bien y entender no tanto el personaje desde la forma de hablar o de hacer sino entender bien el género como un todo. El chiste está trabajado previamente entre los tres, es una construcción en conjunto para un gag”, explicó Benjamín Rojas.

“Hay personajes y personajes”, reforzó y completó: “Hoy lo tenemos tan incorporado que nos queda cómodo. Es una obra muy linda que tiene muchos, muchos gags. Es una sitcom que tiene una velocidad muy particular, eso hace que estemos como pez en el agua”.

Por último, Nicolás Vázquez compartió que el lugar que más eligen para trabajar en pareja es el teatro y en este caso también con un compañero cómplice de la talla de Benjamin Rojas. “Es muy mágico lo que sucede porque es una obra que al principio la había pensado para nosotros tres, y Gime terminó haciendo otro trabajo”, afirmó Vázquez y agregó: “La primer temporada la hizo Flor Vigna y pasó que ella (Gime) pudo retomarla en el momento en que estábamos juntos. Siempre hay algo que el universo hace para unirnos arriba del escenario”, confió.

“Después de mi casa, el teatro es el lugar donde me siento más seguro y feliz en el mundo. Subo a un escenario y se me pone la piel de gallina, entro a una sala y respiro otra cosa. Siento que vengo de ahí, porque tengo mucho más que ver con el trabajo en equipo, en lo inmediato, con lo que sucede en el momento y la devolución del público. A mí me gusta lo palpable”, concluyó el actor, director y productor.