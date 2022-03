“Una semana nada más” regresa a Mar del Plata en Semana Santa

Nicolás Vázquez, Gimena Accardi y Benjamin Rojas anticiparon que desde este miércoles están a la venta las entradas para ver la obra en el teatro Neptuno.

(Foto: archivo/ Qué digital)

Después de una exitosa temporada, “Una semana nada más” regresa a Mar del Plata para Semana Santa. Según anunciaron en sus redes sociales Nicolás Vázquez, Gimena Accardi y Benjamín Rojas, a partir de este miércoles ya se pueden comprar las entradas.

“Una semana nada más” se presentó durante temporada en Mar del Plata con gran acompañamiento del público. Sin embargo, la despedida fue abrupta tras un accidente domestico que sufrió Gimena Accardi. Una vez recuperada, la actriz grabó un video en su cuenta de Instagram para anunciar que iniciarán un tour por el interior del país que comenzará en Mar del Plata en pleno fin de semana largo de Semana Santa.

Las funciones tendrán lugar desde el miércoles 13 al domingo 17 de abril a las 21, y a partir de este miércoles se pueden conseguir las entradas para ver “Una semana nada más” desde $2200 a través de Plateanet o en la boletería del teatro Neptuno, ubicado en Santa Fe 1751.

Las redes sociales se volvieron el principal canal para difundir diferentes propuestas artísticas. Así lo entendió Nicolás Vázquez y su equipo de realización. El actor, productor y director compartió a través de su Instagram el spot promocionando “Una semana nada más” y lo mismo hicieron cuando salieron a la venta las entradas para la temporada.

“’Y si yo muevo al mundo, y por vos gira el mundo, aún nos queda algo en el corazón’. Volvemos con más risas y amor que siempre. Felices de volver con Una semana nada más en la hermosa ciudad de Mar Del Plata en Semana Santa”, publicó Nicolás Vázquez en su cuenta de Instagram.

“Una semana nada más” es una comedia francesa escrita por Clement Michel, con dirección de Mariano Demaría, producción artística de Nicolás Vázquez y producción general Oniisan y Preludio. En la obra, Pablo (Nicolás Vázquez) y Sofía (Gimena Accardi) son la pareja perfecta hasta que deciden mudarse juntos. Ahora, él se quiere separar y no se le ocurre mejor idea que pedirle ayuda a Martín (Benjamín Rojas), su mejor amigo.

“La gente se va a cagar de risa, se va a reír de los quilombos y se va a sentir muy identificada. No es ni más ni menos que lo que le puede pasar a cualquier pareja. Nadie es igual a otro en la convivencia”, coincidieron en una entrevista previa con Qué digital Vázquez junto a Accardi y Rojas.

“Es una comedia muy linda. Un amigo convoca al otro porque no puede más con la convivencia y le pide que vaya a vivir con él y su novia para ver qué pasa, a ver si ella se va de la casa porque no se anima a decírselo”, adelantó Benjamín Rojas sobre la trama de la obra. Y así lo siente Vázquez: “Básicamente lo que yo le pido a mi amigo es ‘Vení a mi casa a convivir y destruir la casa, a que ella me deje para que me odie y me deje porque yo soy muy cagón’”.

Cabe recordar que en la ceremonia de los premios Estrella de Mar 2022, Nicolás Vázquez obtuvo el Estrella de Mar de Oro. Además, por las interpretaciones en “Una semana nada más” el actor ganó el premio en el rubro Actuación Protagónica de Comedia y Benjamín Rojas obtuvo el premio como actor de reparto.