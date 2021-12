“Casi Normales” celebra diez años con una propuesta renovada en Mar del Plata

El fenómeno que cautivó al público en Broadway y calle Corrientes, estrena el sábado 1 de enero en el Teatro Neptuno. El detrás de escena de una “experiencia” más que musical.

(Fotos: Qué digital)

Diez años después de que en calle Corrientes se pusiera en cartel “Casi Normales”, la obra de teatro musical se presenta este verano en Mar del Plata y por primera vez hará temporada en el interior del país. El próximo sábado 1° de enero a las 22 estrena en el Teatro Neptuno. “Buscamos equilibro entre bellas canciones, comedia y drama que hacen que la obra se convierta en algo profundo, divertido y sanador”, definió su director, Julio Panno, en la previa.

Era enero del 2012 y el productor Javier Faroni apostó por estrenar en Argentina “Casi Normales”, un musical que lo había deslumbrado en Broadway. Pasaron diez años y en plena pandemia de covid-19 el espectáculo estrena el próximo sábado 1 de enero en Mar del Plata. Esta versión es interpretada por Natalia Cociuffo, Martín Ruiz, Dan Breitman, Manuela del Campo, Iñaki Aldao y Máximo Meyer.

El galardonado espectáculo a nivel internacional y nacional llega este verano a Mar del Plata para cautivar a marplatenses y turistas. “Casi Normales” se presentará de miércoles a domingos a las 22 desde el próximo sábado y hasta el domingo 27 de febrero. Las entradas desde $2200 se pueden adquirir en la boletería del teatro o por sistema de venta online.

“Casi Normales” es la historia de una familia que lucha por ser ‘normal’ hasta que, al igual que pasa con todas las familias, la adversidad prevalece. La familia está compuesta por una ama de casa con un aparente trastorno de bipolaridad que lucha a diario con tratamientos y psiquiatras. A ella la acompaña su incondicional marido, una hija adolescente que se siente invisible en la casa y hace todo para abandonarla y, por el contrario, el hijo mayor que por nada del mundo quiere dejar ni a esa casa ni a esa madre.

En un proyecto de estas características hay muchas personas involucradas, por lo cual ante el aumento de casos de covid-19 hay muchos cuidados para que el aforo siga siendo completo. “Es una obra que le viene bien este momento de anormalidad – normalidad; más allá del público que la viene siguiendo es una propuesta muy empática por los momentos que estamos atravesando”, reconoció en una charla con Qué digital Julio Panno, el director.

Al elenco lo acompañan en la orquesta destacados músicos marplatenses como Camila Suero en la dirección y piano, Julián Izarriaga en bajo y contrabajo, Antonio Torres en guitarras, Sergio Salvatore en batería, Anton Sullivan en violín y María Eugenia Castro en cello. “El desafío de esta temporada es la banda local, son muy buenos músicos con mucha precisión”, remarcó Julio Panno.

Por la pandemia, Panno reconoció que se trata de una versión más acotada para evitar la circulación de personas. “Es una propuesta más dinámica y luminosa en todo sentido. Buscamos equilibro entre bellas canciones, comedia y drama que hacen que la obra se convierta en algo profundo, divertido y sanador”, definió.

CASI NORMALES, MÁS QUE TEATRO MUSICAL UNA EXPERIENCIA SANADORA

“Casi Normales” es la reconocida obra de teatro musical que transformó al género a través de una historia y una temática profunda. La variedad de reediciones en el país marca que se trata de un suceso, un fenómeno o, como coincidieron sus protagonistas en Mar del Plata, una “experiencia”. El espectáculo cuenta con la producción general de Javier Faroni, la producción creativa de Pablo del Campo, la dirección de Julio Panno y la dirección musical de Tomás Mayer Wolf.

Martín Ruiz es uno de los protagonistas que se enamoró de la obra desde que la vio en Broadway. El actor marplatense hace siete años que integra el elenco y por primera vez se presenta en su ciudad natal. “Yo sentí lo que le pasa a un espectador que la ve por primera vez y en el 2014 me propusieron hacer el personaje que tanto me gustó”, señaló el artista que hace 20 años se fue a probar suerte a Capital Federal.

“Es una obra que habla básicamente de la familia y de todos los vínculos, por algo el público se siente muy identificado. Me emocionó mucho este marido, que bien o mal, no se rinde y trata de seguir sosteniendo esta familia. Tiene algo de amor incondicional”, destacó Ruiz.

Natalia Cociuffo estrena con el papel de la esposa y aún se está “apropiando del personaje”. “Es muy complejo, así que cada segundo que transito lo voy aprendiendo. Estoy las 24 horas al servicio de la obra porque siento mucha responsabilidad”, describió la actriz y agregó: “El mensaje de esta obra es muy atrapante”.

“Conozco de cerca los trastornos mentales y me psicoanalizo hace 15 años por lo cual me fascina hacer este personaje”, indicó por su parte Dan Breitman, quien encarnará al psicólogo. “Estoy transitando este momento con mucha alegría, ansiedad y emoción. Es espectacular estar haciendo temporada en Mar del Plata a unas cuadras del mar. Amo esta ciudad porque me conecta con su energía”, apuntó previo al estreno.

Manuela del Campo después de nueve años se despide en Mar del Plata del proyecto: “Cierro un ciclo con los diez años pero estoy feliz de hacer temporada en la ciudad, tan cerca del mar”. “Estoy segura de que el público nos va a amar, tenemos fans de Buenos Aires que van a venir a verla o que se han tatuado frases de las canciones”, destacó la actriz.

Por su parte, Iñaki Aldao y Máximo Meyer coincidieron en la responsabilidad de abordar sus personajes: “Queremos reencontrarnos y encontrar cosas nuevas. Estamos muy expectantes de qué va a pasar. Estamos disfrutando mucho, pero nos va cayendo la ficha de lo explosivo que puede llevar a ser”.

La obra llegó a la Argentina por idea del creativo y publicista argentino Pablo del Campo que compró los derechos de la obra y la adaptó para nuestro país. El suceso fue tal que se realizó en la embajada de los Estados Unidos en la Argentina con la presencia de los autores Brian Yorkey y Tom Kitt que viajaron especialmente para la ocasión. Una década después, “Casi Normales” es una de las grandes apuestas de este verano en Mar del Plata, una obra que apunta a divertir, conmover y hacer reflexionar a quien vaya a verla.