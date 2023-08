Noelia Pace sigue llenando teatros: “El espiritismo es una forma de vida”

Tras el éxito, la médium vuelve a la ciudad que concibe como su hogar. “Van a poder reencontrarse con su propia energía”, adelanta sobre su presentación.

(Foto: prensa Noelia Pace)

Hace dos temporadas que Noelia Pace comparte en una sala de teatro una propuesta que denominó “Sesiones abiertas de médiumnidad”. Luego de presentaciones exitosas en diferentes plazas del país, Estados Unidos y Uruguay, la médium regresa a la ciudad que concibe como su lugar en el mundo para compartir su “capacidad de percibir a seres que no están en este plano”.

“El espiritismo es una forma de vida, es una conexión con lo superior. Es un avanzar en el día a día con respecto a cómo quiero que mi espiritualidad vaya vibrando y que mi espíritu se prepare para cuando llegue el día de dejar mi cuerpo físico”, asegura para Qué digital.

Noelia Pace se presentará el próximo viernes 11 de agosto a las 21 en el Teatro Roxy, de San Luis 1750. Las entradas desde $5000 se pueden adquirir a través de Plateanet o en la boletería del complejo.

Noelia Pace es médium, vidente y tarotista. Cuando decidió subir al escenario pasó por diferentes plazas tanto en calle Corrientes como en pequeñas localidades. En Mar del Plata realizó dos temporadas, mientras que publicó libros como “El tarot en tu ser”. En vacaciones de invierno se presentó en Miami, Paseo La Plaza y en Uruguay. Y ahora vuelve a la ciudad donde eligió vivir por una cuestión espiritual, porque la inquietud del público siempre se renueva.

Después de un 2022 pleno, Noelia Pace comienza su 2023 en una nueva sala teatral de Mar del Plata con sus “Sesiones abiertas de médiumnidad”: así denomina al encuentro que lleva la producción de Pablo Pérez Iglesias y en el cual acompaña al público que lo desee en diferentes etapas de duelo, en la meditación e invita a compartir preguntas sobre diferentes temas personales.

Ante la mirada crédula y no tanto de miles de personas, Pace vuelve a subir al escenario con la convicción de compartir su capacidad para ayudar a quienes buscan respuestas. “Cada persona cree y descree en lo que quiere. Es un ambiente al que pueden ir a ver, a conocer, a preguntar y más allá de creerme a mí es un lugar donde van a poder reencontrarse con su propia energía así que aquel que no crea, no hay problema, cada uno es libre de hacer lo que quiere”, invita.

ESTAR EN CONTACTO CON SERES DE OTRO PLANO

Afirma haber predicho el último partido de la final del Mundial de Fútbol en televisión, despertó sentimientos en personalidades del espectáculo como Flor de la V y Maju Lozano, y encendió el debate en las redes luego de ser entrevistada por Migue Granados en el podcast La Cruda. Más allá de la popularidad, Noelia Pace señala que se hizo cargo de su capacidad de “ver más allá” recién en su adultez.

“A los seis años pude explicar que veía a alguien en mi habitación y ahí me explicaron que en realidad no estaba vivo. Entonces de a poco me fueron explicando de qué manera pasaba, quiénes eran, que existían pero de otra forma no físicamente”, recuerda y agrega: “Me dio miedo, dormía con la luz prendida y solamente si estaba mi papá en casa; él viajaba así que fui una tortura para mi mamá durante mi niñez”.

De esa infancia pasó un tiempo hasta que aceptó estas visiones como una capacidad. “Entre los 12 y los 16 años ahí me reconocí más con lo que me pasaba. Esto de hacer un quiebre y ponerme a pleno fue recién a los 34 después de que creyeron que había tenido un ACV y terminó solo en una trombosis a nivel neurológico muy leve pero fue un quiebre para decir ‘esto es lo que soy’”, describe.

Hace unos años que Noelia reside en la ciudad porque afirma que eligió “Mar del Plata para vivir”. “Necesitaba estar cerca del mar, para que mis hijos crecieran cerca de la naturaleza, que nos diera paz y armonía. En esa elección de lugar, de espacio energético, me atreví llevarlo a una sala abierta de médiumnidad y acá me recibieron sin ningún tipo de preguntas, es una cuestión energética”, afirma.

Su primera función, en plena pandemia, contó con pocos espectadores debido a las restricciones y la situación sanitaria. Rápidamente el boca en boca fue de tal magnitud que tuvo que empezar a sumar funciones. Pero ¿qué pasa en una presentación de Noelia Pace? “El trabajo en la sesión lleva a una apertura de portal, un equilibrio energético del espacio. Para eso hago una protección previa, una carga y descarga constante del campo energético de cada persona mientras trabajamos”, comparte.

Y en esta línea completa: “Cuando se tiene en cuenta todo eso, se protege energéticamente tu materia, si hacés las meditaciones y rituales previos y posteriores no tiene que haber ningún tipo de riesgo. A lo sumo un simple cansancio físico por estar dos horas parada y hablando”.

Quienes asisten a las presentaciones se preguntan muchas veces cómo es la percepción de quienes no están vivos. “A los desencarnados (personas muertas), a quienes murieron físicamente, a veces porque se presentan directamente los veo como si estuvieran vivos, otras veces a través de olores, a través de ruidos o molestias que empiezan a generar. Muchas veces son simpáticos, otras un poco lieros: hacen ruidos, molestan, corren cosas”, explica

Sin embargo hay casos particulares. “Cuando se trabaja directamente con un espíritu, cuando lo que se busca es a un ser, cuando se trabaja con alguien que está en coma o en cuidado paliativo y la persona físicamente está, ahí la percepción es distinta, el campo energético te absorbe, como si necesitara tu energía para poder sostenerse y ahí es donde comienza la comunicación”, ejemplifica.

Por último, y mientras se prepara para una nueva presentación en Mar del Plata, Noelia Pace dice estar tranquila y muy entusiasmada por su presente. “El día que repercuta en mí una energía negativa o que yo no pueda liberarme de algo que absorbo dentro del espacio donde estoy trabajando, significa que algo estoy haciendo mal o que quizás ya sea tiempo de retirarme”, cierra.