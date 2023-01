Cecilia Ce: “El humor es una gran herramienta para hablar de un tema tabú como el sexo”

Previo a su última función en Mar del Plata, la sexóloga conversó con Qué digital sobre los inicios del fenómeno que llegó al teatro y a distintas plataformas.

(Fotos: prensa Cecilia Ce)

Cecilia Ce se despide en Mar del Plata de “Beer & Sex Night”. La reconocida sexóloga que supo combinar sus conocimientos para erradicar mitos para una “sexualidad plena” regresa a la ciudad luego de haber presentado “Vinculear”. Mientras tanto se la puede escuchar en su podcast “Radio Tanga” porque no duda de que “el humor es una gran herramienta que ayuda a la apertura para hablar de un tema bastante tabú como sigue siendo el sexo”.

Cecilia Ce regresa con “Beer & Sex Night” este lunes a las 21 al Teatro Roxy, San Luis 1750. Las entradas desde $3000 se pueden adquirir a través de Plateanet o en la boletería del complejo teatral. Además se la puede consultar a través de Instagram o en su página web.

En los últimos años, Cecilia Ce se convirtió en un fenómeno que llena teatros, vende libros y suma millones de seguidores con la única premisa de brindar herramientas para educar sobre sexualidad y erradicar mitos para relacionarse de una manera más amorosa y menos tóxica.

Ahora, la sexóloga pionera en llevar la educación sexual a las redes sociales de una manera abierta y lejos del tabú en el país, vuelve a Mar del Plata con un show en el que combina sexo, ciencia, educación y humor y en donde el público cobra un rol especial sin sobreexponerse. “Es un espectáculo en donde el sexo y la ciencia se encuentran con el humor, para aprender desde la experiencia y divertirse. Tenemos una puesta en escena novedosa con momentos interactivos con el público, siempre sin exponer a quienes participen”, describió.

Según anticipó, la de este lunes será la última función de la obra en Mar del Plata, ya que está preparando un nuevo espectáculo. Durante el año, habrá otras funciones de despedida en las principales plazas del país, como Córdoba capital, Rosario y La Plata. “Creo que es una gran propuesta para venir solo, con amigos o en pareja. Es un espacio en donde toda persona es bienvenida”, invitó.

Con el objetivo de educar en el sexo, ayudar a que los mitos se desdibujen y promover el ejercicio de la sexualidad plena, la licenciada busca acercarse a su público de distintas maneras. No solo hace uso de su página de Instagram, en donde tiene más de un millón de seguidores, sino que también ha publicado tres libros Sexo ATR, Carnaval Toda la Vida y Vinculear, material con el que quiso aportar su visión para “poder volver al acercamiento”.

“Lo escribí después de la pandemia en un momento en el que yo sentía y veía que -a nivel sociedad- teníamos que reencontrarnos e ir más al cuerpo que nunca. Veníamos de muchísimo encierro y mucha desconexión, consideraba que nos faltaban estrategias para poder conectar con otra persona“, explicó.

Inquieta, la Lic. -como la apodaron sus seguidores- ahora lanzó su podcast, Radio Tanga, disponible en todas las plataformas para personas mayores de 18 años y que en menos de un mes lidera el ranking en Argentina de Spotify. En episodios de 25 minutos, la profesional busca responder las consultas sobre sexualidad de forma descontracturada en cuanto a orgasmos femeninos, deseo y estrés o “sexomnia” también conocido como sonambulismo sexual, entre otros.

“ABUNDA LA INFORMACIÓN, PERO PUEDE TRAER UN POCO MÁS DE CONFUSIÓN”

Psicóloga, sexóloga clínica, escritora y comunicadora formada en el Modelo Sistémico, Cecilia Ce se dedica a la atención de pacientes, a la investigación y difusión de contenidos sexológicos. “La historia de Beer & Sex Night arranca en 2018 cuando un chico me escribe por Instagram para invitarme a tomar una cerveza, hablar de sexo y contarme sus inquietudes. Yo subí esa interacción a mis historias para invitar a mis seguidores a que se sumen a la propuesta y me encontré con muchísimas respuestas que me inspiraron a realmente llevar la idea a la práctica”, recordó.

A partir de esa interacción, Cecilia Ce percibió que tenía que hacer algo con ese espacio y con las ganas de hablar. “Entonces puse fecha y lugar y nos juntamos todos en un bar. Así nació lo que hoy en día es el show, creció tanto que eventualmente tuvimos que mudarnos a los teatros. Ahora, algunos establecimientos nos dejan tener cerveza y otros no, pero el nombre quedó y está ligado a los inicios de este camino”, explicó la sexóloga.

Cecilia Ce subirá al escenario en plena temporada en Mar del Plata con una vulva de peluche y un pene tejido, entre otras herramientas que la ayudan a aportar claridad a distintos tópicos. “Creo que el humor es una gran herramienta que ayuda a la apertura para hablar de un tema bastante tabú como sigue siendo el sexo y, además, Beer & Sex Night no deja de ser un espectáculo donde la gente va a divertirse y disfrutar de su fin de semana. El humor suma mucho a la experiencia“, señaló.

Si bien hay un ida y vuelta con los espectadores, no hay exposición, nadie pasa al frente ni cuenta sus problemas sobre el escenario

Clara y precisa, Cecilia Ce invita a marplatenses y turistas a despejar todo tipo de dudas: “La verdad es que no hay un público específico al que apunto, hay distintas partes del show en el que cada persona puede sentirse identificada -o no- y desde ese lugar surgen las interacciones, lo cual lo hace más divertido e interesante”.

“Vivimos en una época donde abunda la información, lo cual es muy bueno pero también puede traer un poco más de confusión”, reconoció y agregó: “Esto lo veo mucho, por ejemplo, en consultas sobre orgasmos: a partir de que hay más información, los conceptos a veces se confunden o no quedan tan claros y las personas sienten o interpretan que, en el aspecto del placer sexual, les tiene que pasar todo lo que ven y escuchan. Surge una autoexigencia de tener que cumplir con todo lo que uno va escuchando“.

Antes de la última función en Mar del Plata, Cecilia Ce confió que las consultas abundan y que las más frecuentes tienen que ver con “el deseo” y la “discrepancia en parejas en donde una de las personas tiene más ganas que la otra, los orgasmos y los hombres que no tienen erecciones”.