Teatro, música y cine cierran el mes cultural en Mar del Plata

En diferentes espacios de la ciudad este viernes, sábado y domingo hay espectáculos solidarios, de terror y homenaje a Diego Maradona.

Este fin de semana cierra un mes con grandes respuestas culturales a quienes se preguntan “¿Qué se puede hacer en Mar del Plata?”. Se acerca fin de año y mientras algunas personas eligen descansar, otras buscan opciones para distraerse. Por este motivo, como cada semana, Qué digital ofrece un listado con una serie de espectáculos, actividades y espacios para tener presente este viernes, sábado y domingo.

Dentro de las propuestas a tener en cuenta para ver qué se puede hacer en Mar del Plata, durante todo el fin de semana tendrá lugar el cierre del ciclo Teatro x la Identidad. Y en El Galpón de las Artes habrá una serie de proyecciones de películas y cortometrajes para inaugurar unaa gran pantalla.

Además, este viernes el público podrá disfrutar de dos espectáculos solidarios. Por un lado, Perculocos subirá al escenario de la sala Jorge Lureti en el Puerto y Guillermo Roude vuelve a la ciudad con artistas invitados para una velada a beneficio de Súper Tenedores. Por otro lado, el pianista Román Joubert presenta Concierto dialogo en el Teatro Municipal Colón.

A quienes les apasiona el género de terror y buscan celebrar Halloween, dentro de las diferentes opciones que hay este sábado, pueden aprovechar la propuesta que ofrece Ciudad Cultural Brewhouse con Alcides y una fiesta temática con premios y sorpresas. A su vez, la banda Platónicos presentará su primer material discográfico en el Centro Cultural a la Vuelta de la Esquina. Por último, el domingo al conmemorarse un nuevo cumpleaños de Diego Armando Maradona, el grupo Sensorial a Oscuras MDP estrena “La vida por la pelota”.

Como parte de las recomendaciones para saber qué hacer en Mar del Plata, cabe aclarar que si bien a continuación en el listado se establece el día y horario informado por las producciones de cada espectáculo y espacio cultural, se recomienda prestar atención a las redes sociales o vías de contacto de cada una de las propuestas ante posibles cambios e imprevistos que puedan surgir.

CIERRA TEATRO X LA IDENTIDAD

Este viernes, sábado y domingo con funciones a las 20 concluye el ciclo Teatro x la Identidad. El tradicional ciclo cumplió 20 años desde que comenzó a realizarse en la ciudad y es por eso que desde Abuelas de Plaza de Mayo filial Mar del Plata junto a la Asociación de Trabajadores del Teatro Región Atlántica (Attra) organizaron funciones que se desarrollaron durante los fines de semana de octubre.

Este viernes en El Club del Teatro se podrá disfrutar de una doble presentación con “De cartón” del grupo Esto que somos, con la dirección de Rosita Pelaia. La obra plantea la vida de una familia armada de complicidades, mentiras y silencios hasta comenzar a dar nuevos pasos. Luego, el público podrá disfrutar de “Narrando historias. Hoy: un gaucho llamado Martin Fierro”, del elenco del Teatro Municipal Leonardo Favio de Santa Clara.

El sábado en el mismo horario pero en Cuatro Elementos se presenta “Viajeros de toda Sinrazón” de José Luis Britos. Siete personajes se encuentran en un lugar impreciso y tiempo incierto y juegan pero la memoria es implacable y como portavoces del poeta Roberto Santoro “se les vuelve imperioso volver a caminar. Salir de ese encierro”.

Y el domingo en El Club del Teatro el ciclo cierra con “Pan de sal” de Carlos Torreiro. La obra se escribió a partir de testimonios de obreras y obreros de las fábricas de pescado. Durante la última dictadura cívico militar, trabajadores del Puerto y las plantas pesqueras de Mar del Plata fueron detenidos y/o desaparecidos. Es por eso que el grupo de teatro Loco–Mún les dedica esta función.

Entrada: a la gorra, valor sugerido $700. Reservas por la página web.

CONCIERTO DIÁLOGO

El pianista Román Joubert presentará este viernes a las 20 un “Concierto diálogo” en el Teatro Municipal Colón. Durante la presentación, el compositor ofrecerá una gran antología de clásicos y populares, un recorrido por grandes momentos musicales de la historia, entrelazando célebres obras del repertorio clásico con el popular, así como composiciones propias y muchas sorpresas más.

Entrada: general $1200, estudiantes y jubilados pagan $600.

FUNCIÓN SOLIDARIA DE PERCULOCOS

Perculocos subirá al escenario de la sala Jorge Laureti del Teatro Auditorium en el Puerto este viernes a las 21. La presentación será solidaria y consistirá en el valor de una entrada más un alimento no perecedero que será destinado a instituciones de la ciudad.

La agrupación musical se formó a mediados de 2002 con cinco percusionistas marplatenses: Luis Alberto “Lito” Scoccimarro, Jeremías Scoccimarro, Leonardo Pastrello, Sebastián Perczyczyn y Nicolás Palladino.

“Perculocos” realizó numerosas actuaciones en diversos escenarios marplatenses como el Teatro Auditorium, en el marco del festival nacional “Mar del Plata Percusión”, el museo Villa Mitre y diferentes pubs locales. Actualmente, este reconocido ensamble continúa renovándose, abarcando nuevos estilos, combinando obras académicas con música popular, incorporando músicos invitados y buscando nuevos sonidos.

Entrada: $100 y un alimento no perecedero.

GUILLERMO ROUDE A BENEFICIO

Acompañado por una importante selección de músicos de la ciudad y la zona, el cantautor Guillermo Roude vuelve a Mar del Plata con un show a beneficio. El show tendrá lugar este viernes a las 21, en el complejo Centro de Arte Radio City.

En esta oportunidad, Roude seleccionó los mejores temas de los 14 discos que grabó hasta el momento y compartirá esas canciones con una banda encabezada por Roly Ureta en guitarra, Caito Roude en batería, Matías Scaramusino en bajo, Rondo Roude en piano, Oscar Gratti en teclados, Florabril Leguizamón y Lucy De Pascale en coros.

Giovanni Vitiello, Marisa Avril Linas, Cesar Berrade, Lucía De Pasquale, Nathalia Britos, Rondo Roude, Juan Pablo Roude, Florabril Leguizamón, Sandra Crivelli, Alejandro Balado, Roly Ureta, Alejandro D’Angelo , Marcelo Govello, Julio Fernández y Jorge Chevalier estarán como artistas invitados.

Entrada: a cambio de un kilo de leche en polvo que ya se canjea en la recepción de Canal 10 (Independencia 1163).

CINE EN EL GALPÓN DE LAS ARTES

Desde el viernes y hasta el domingo, el espacio cultural ofrecerá una posibilidad de disfrutar de las artes audiovisuales en la gran pantalla, cuya inauguración será este viernes a las 20 con la proyección del largometraje Oid Mortales, en el marco del 6° festival con perspectiva de derechos humanos de la Universidad Nacional de Lanús (Fibav). Habrá una charla debate luego de la proyección, con la presencia de los realizadores Daniel Fernández y Verónica Velásquez.

El sábado a las 19.30, en tanto, en el marco del Festival Nieve Roja se proyectarán los cortometrajes: Ellos, de Federico Tavera; La Huerta, de Llao Navarra y Leni, de Federico Gianotti.

Y el domingo 30 -a las 19- se estrenará el mediometraje Ladrón de Neón, con dirección de Marcos Janna: en una ciudad oscura y hostil comienzan a desaparecer los carteles que la mantienen en orden e iluminada. Los medios de comunicación dan respuestas y, escandalizados replican una y otra vez lo pernicioso de este acto terrorista. La gente no sale de noche, tiene miedo. El elenco está integrado por Héctor Perello, Brenda Lanci, Marcelo Goñi, Mariano Salinas y es una producción de Minka construcción colectiva.

A las 20.30 se podrá ver PussyCake, largometraje dirigido por Pablo Parés, con actuaciones de Florencia Moreno, Anahí Politi, Sofia Rossi, Aldana Ruberto, Macarena Suárez, música original de Pablo Fuu, dirección de fotografía de Matías Rispau y montaje de Leandro Vitullo: una banda de música pop conformada por cuatro chicas, busca quebrar su mala racha musical presentándose en un pueblo en donde nunca estuvieron. Al llegar, se encuentran con que el lugar está desierto. Poco a poco, irán descubriendo que ser olvidadas por sus fans no es su peor problema, en ese pueblo anidan horrores que no parecen parte de esta realidad.

Entrada: por Cooperación Solidaria a través de la página web.

HALLOWEEN CON LA MÚSICA DE ALCIDES

Este sábado Ciudad Cultural Brewhouse celebra Halloween con una presentación de Alcides, el líder del cuarteto y la música tropical.

En el marco de los festejos, BrewHouse abre sus puertas desde las 19 para celebrar con premios al mejor disfraz con música en vivo. Además, el evento contará con un show imperdible del cantante, quien es reconocido a nivel nacional por su gran éxito “Violeta”, originalmente compuesta e interpretada en 1985 por el músico brasileño Luiz Caldas bajo el título “Fricote”. Con esa versión, el músico logró una amplia repercusión e hizo que se mantenga dentro de la industria musical año tras año. Actualmente recorre diversos puntos del país con “El Show de Alcides”.

Entrada: desde $850 por Articket y Blackid.app. Disponibles en puntos físicos; BrewHouse y La Casa de las Guitarras (Belgrano 3420).

PLÁTONICOS PRESENTA SU PRIMER DISCO

La banda marplatense Platónicos presenta su primer disco este sábado a las 21 en el Centro Cultural a la Vuelta de la Esquina (CCAVE). El material está compuesto por seis canciones, pop/rock de los 80/90, pero “renovado, fresco, diferente, aferrado a la canción y a los estribillos pegadizos” según describen sus integrantes.

Grabado durante el 2020 y 2021, gran parte en Capital Federal en el estudio El pie, bajo la producción de Tweety Gonzalez y otra parte en estudio PAD y estudio Artefacto de Mar del Plata bajo la co-producción de Germán Daloia, el material discográfico lleva el nombre de la banda.

En las letras, una historia entrelazada de encuentros, desencuentros, amores, rupturas, en un constante movimiento dentro de un surrealismo sonoro. En todas las plataformas digitales ya se pueden escuchar canciones tales como “Puedo” que abre el disco o “Infinito”, que cuenta con un videoclip en el canal oficial de la banda en YouTube, producido, grabado y dirigido por Luca Kordich y su equipo técnico.

Entrada: $1000 por TicketMas

LA VIDA POR PELOTA, HOMENAJE A DIEGO ARMANDO MARADONA

“La vida por la pelota” es la nueva obra del Teatro Sensorial a Oscuras. La puesta, que cuenta con guion y dirección de Marcelo Altable, estrenará este domingo a las 21, en el Centro Cultural del Mar en el día en el que de Diego Armando Maradona cumpliría 62 años.

“…El fútbol y el fútbol…

…El fútbol y jugar a la pelota…

… El fútbol y la puta geometría del deporte…

…y recordarte me duele… y otra vez vos…otra vez ella…y otra vez el hincha…”

El Teatro Sensorial a Oscuras MDP surgió hace once años como resultado de la búsqueda y el encuentro de la propia necesidad de generar un espacio de comunicación no convencional de la exploración de la poética sensorial enfocada en la inmersión profunda de parte del espectador en el hecho escénico. Y deviniendo en una puesta donde lo esencial no está en la mirada, ni en la representación, sino en la cualidad de sentir, de estar de habitar y de experimentar al margen de la mirada.