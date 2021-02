Aldosivi, con la intención de dejar otra imagen y comenzar a sumar ante Racing

El “Tiburón” y la “Academia” se enfrentan en el Cilindro de Avellaneda desde las 19.20 por la segunda fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional.

Luego de lo que fue la falta de profundidad y una imagen opaca desde lo futbolístico en el debut de Fernando Gago con derrota ante Godoy Cruz, Aldosivi quiere comenzar a sumar y este sábado desde las 19.20 se mide ante Racing Club en el Cilindro de Avellaneda por la segunda fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional de fútbol.

El flamante entrenador no podrá contar con su refuerzo cordobés Lautaro Guzmán ya que tiene una molestia que no pudo superar durante la semana y no viajó con el plantel. Es por eso que Aldosivi tiene que realizar un cambio obligado con respecto al debut en la Copa de la Liga y su lugar podría ser ocupado por Javier Iritier.

Otro de los cambios que podría realizar el entrenador es en la defensa. Luego de la sorpresa de una línea de cuatro improvisada contra el Tomba con Joaquín Indacoechea por el lateral derecho, la zaga central conformada por Jonathan Schunke y Federico Milo y sobre el sector izquierdo Emanuel Iñíguez, el que podría ingresar es el flamante refuerzo Emiliano Insúa, ex Liverpool, Atlético Madrid, entre otros, y sería el segundo marcador central.

En lo que respecta a Racing, con el debut del entrenador Juan Antonio Pizzi cayó en la primera fecha como visitante ante Banfield por 2 a 0 y también dejó una pálida imagen en el aspecto futbolístico. A raíz de esa actuación, el exentrenador de San Lorenzo realizará cambios: ingresaría Lucas Órban en lugar de Mauricio Martínez quien terminó el encuentro en el Florencio Solá con una molestia muscular.

Otro de los que entraría en el once inicial de la Academia es el chileno Eugenio Mena por Alexis Soto, de floja actuación en el debut, mientras que Tomás Chancalay y Nicolás Reniero entraría por Maximiliano Cuadra y Darío Cvitanich.