Aldosivi recibe a Lanús en el primer partido del año

El “Tiburón” y el “Granate” abren desde las 17.35 la fecha 17 de la Superliga en el estadio José María Minella.

(Foto: archivo / Qué digital)

Ante un semestre que será vital para las ilusiones de Aldosivi de mantenerse en la Superliga, el Tiburón abre la fecha 17 y recibe a Lanús desde las 17.35 en el estadio José María Minella. Sin mayores cambios con respecto a finales del 2019, Aldosivi tendrá 18 fechas (siete de Superliga y once por Copa de la Superliga) con el objetivo de sumar la mayor cantidad de puntos y escapar de la zona baja de la tabla de promedios.

El equipo marplatense hoy se sitúa en la zona roja por encima de Gimnasia La Plata y Patronato y se encuentra cerca de Central Córdoba. El primer partido del año se enfrenta a un equipo escolta de la primera división de fútbol, con 29 puntos, solo uno por debajo de los punteros River y Argentinos Juniors.

Llamó la atención que el equipo que dirige Guillermo Ángel Hoyos no disputó partidos amistosos contra equipos que realizaron la pretemporada en Mar del Plata como lo son Argentinos o Tigre, pero sí hubo enfrentamientos frente a la reserva y los juveniles.

Para abrir la fecha, Hoyos no confirmó el once inicial pero no participarán desde el arranque ninguno de los tres refuerzos para este semestre: el defensor paraguayo Mario López Quintana, que llega de la segunda división del fútbol chileno, el mediocampista ofensivo Pablo Becker, y el delantero formado en San Lorenzo, Rodrigo Contreras. Los que están descartados para esta tarde son Nahuel Yeri y el extremo Sebastián Rincón.

Por su parte, Lanús saldrá a la cancha con su histórica delantera de Lautaro Acosta y el exAldosivi José Sand, acompañados por Carlos Auzqui y metros atrás, el jóven talentoso Marcelino Moreno.