Sin pasar sobresaltos, Aldosivi sumó una nueva victoria como visitante

Con gol de Bertoglio, el “Tiburón” venció a Banfield por 1 a 0 por la fecha 21 de la Superliga y se aseguró tres puntos más para soñar con la permanencia.

(Foto: prensa Aldosivi)

Aldosivi consiguió su segunda victoria consecutiva y sueña con la permanencia: en la vigésima primera fecha de la Superliga, venció a Banfield por 1 a 0 en el Florencio Sola con tanto del extremo Facundo Bertoglio. La próxima fecha recibirá a San Lorenzo en el José María Minella.

Sin pasar sobresaltos, el Tiburón convirtió el gol a los 24´ del primer tiempo y se guardó en el bolsillo tres puntos de oro. Con este triunfo, el equipo marplatense lleva cuatro partidos invicto en condición de visitante. Así, se encuentra fuera de la zona roja de la tabla y, si Central Córdoba cae en su visita ante Unión, superará en los promedios al equipo santiagueño.

Una primera mitad entretenida, en la cual Aldosivi no tuvo complicaciones defensivas más allá de un cabezazo de Renato Civelli que atajó el arquero Pocrnjic al comienzo del juego. Un conjunto marplatense bien parado con una línea de cuatro defensores y tres volantes mixtos que luchaban por la recuperación de balón y cuando tenían la posesión, intentaban salir rápido de contragolpe aprovechando la velocidad de sus extremos.

Cuando Nazareno Solís estaba desequilibrando por izquierda, a los 24´tuvo espacios suficientes para echar un centro muy preciso para que Facundo Bertoglio llegue libre y perfectamente habilitado: el delantero “peinó” la pelota para descolocar al arquero Arboleda y anotó el primer tanto de la tarde.

Sin estar preciso en ataque y con poca circulación en inmediaciones del área, Banfield no dejó su mejor imagen en el primer tiempo. Es por eso que el técnico Julio César Falcioni decidió hacer ingresar al compo de juego al delantero Daniel Osvaldo para tratar de inquietar a la defensa portuense.

Apurado e inconexo, el Taladro no encontraba los caminos para dañar a un Aldosivi que no cambió el plan que tuvo desde que llegó al Florencio Sola. Nazareno Solís, con espacio, podía lastimar en el sector derecho del ataque pero en muchas oportunidades no encontró la compañía necesaria para desdoblar al lateral izquierdo.

Sin ocasiones claras de gol, el arquero Pocrnjic estuvo sólido en descolgar los centros. Aldosivi anotó el tanto en un momento clave y sumó tres puntos como visitante. Con una nueva semana fuera de la zona de descenso, ahora el equipo que dirige Guillermo Ángel Hoyos recibirá a San Lorenzo el domingo desde las 17.35 en el estadio Minella.