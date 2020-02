Aldosivi visita a Huracán con la misión de ganar para salir de la zona del descenso

Luego de la dura derrota ante Central Córdoba, el “Tiburón” se presenta desde las 17.35 en el Tomás A. Ducó por la fecha 20 de la Superliga.

Villalba vuelve de la suspensión (Foto: archivo / Qué digital)

Tras un fin de semana complejo para Aldosivi en cuanto al resultado, el rival y algunas dudas defensivas, ahora el panorama cambió un poco tras una serie de resultados que alientan al conjunto marplatense, ya que si consiguen los 3 puntos, saldrá de la zona del descenso. El Tiburón visita este sábado a Huracán desde las 17.35 en el Tomás A. Ducó por la fecha 20 de la Superliga.

Aldosivi tendrá que dar vuelta rápido la página de la derrota como local ante Central Córdoba y este sábado se enfrentará a un rival que le cuesta conseguir la victoria: Huracán lleva 9 partidos sin ganar, con 3 empates y 6 derrotas. La última victoria fue ante su clásico rival, San Lorenzo, por 2 a 0, el 20 de octubre.

Como es de costumbre, el técnico Guillermo Ángel Hoyos no dio pistas del once que saldrá a la cancha desde el arranque, pero se sabe que el central Leonel Galeano acumuló 5 tarjetas amarillas y no podrá disputar el encuentro. Su lugar lo ocuparía el refuerzo extranjero, el paraguayo Mario López Quintana que aún no debutó con la camiseta del Tiburón.

Además, Lucas Villalba vuelve de la suspensión y ocupará el lateral izquierdo de la defensa en lugar del exBoca, Fernando Evangelista. Otra de las dudas del equipo es si hará una modificación en la delantera, el cual podría ingresar Sebastián Rincón.