Alvarado no hizo pie en Mendoza y cayó ante Gimnasia

Sin lucir su mejor juego, el “Torito” cayó como visitante por 2 a 0 ante el “Lobo” mendocino por la fecha 21 de la Primera Nacional.

En la continuidad de la Primera Nacional, Alvarado no hizo pie en Mendoza y este domingo sufrió una derrota por 2 a 0 ante Gimnasia en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie en el marco de la fecha 21 de la Zona A. Los autores de los goles fueron Joan Juncos y Santiago López.

El Torito no pudo sentirse cómodo ni pudo poder plasmar su idea de juego a lo largo de los 90′. Tal es así que prácticamente no creó situaciones de peligro más allá de alguna insinuación. En contrapartida, la efectividad de los mendocinos y los buenos movimientos en ofensiva fueron mucho para el elenco marplatense que no puede encontrar regularidad en el certamen, principalmente en condición de visitante ya que consiguió solamente 9 puntos de 30 posibles fuera de casa.

El entrenador Walter Gastón Coyette decidió para este partido poblar su propio campo, con una línea de cinco defensores más tres volantes bien posicionados, principalmente para cortarle el circuito de juego y las posibles triangulaciones ofensivas al Lobo mendocino.

A pesar de ello, el lateral izquierdo con mucha presencia en el ataque, Lucas Carrizo, pudo desbordar sobre su sector y echó un centro que no pudo ser controlado por el arquero Pedro Fernández y fue ahí que apareció desde atrás Juncos con olfato goleador para poner el 1 a 0 a los 18′ del primer tiempo.

A partir de allí, Gimnasia fabricó buenas apariciones en la parte decidida de la cancha con lúcidos movimientos ofensivos ante un Alvarado al que le faltó profundidad y asociaciones en tres cuartos de cancha hacia adelante.

El complemento comenzó con un remate rasante de afuera del área por parte de Gabriel Vallés que pasó muy cerca del palo derecho del arco defendido por Fernández. Pero cuando el partido no encontraba un claro dominador, el local pudo estirar la ventaja por 2 a 0 a los 66′ tras una genial jugada personal por parte de Santiago López que dejó en el camino a un jugador de Alvarado, cambió de ritmo, se metió en el área y su remate se ajustó contra el palo derecho.

Ya sin línea ni postura y con el baldazo de agua fría que significó el segundo gol, la idea más clara por parte de Alvarado fue tratar de encontrar en las alturas a su goleador Felipe Cadenazzi, aunque muchas veces fue forzado ante centrales bien parados, quienes no se desconcentraron a lo largo de los 90′.

Es así que en la parte final Gimnasia trató de controlar el ritmo de juego para no pasar sobresaltos. Finalmente fue victoria por 2 a 0 para que el elenco mendocino vuelva a sumar de a tres puntos después de tres derrotas consecutivas, mientras que Alvarado ratificó los malos resultados en condición de visitante ya que de los últimos 12 puntos posibles fuera de casa, solamente pudo sumar dos.

Con esta derrota, Alvarado se mantiene con 28 puntos y el próximo partido lo disputará el domingo desde las 19 cuando reciba en el estadio José María Minella a Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 22 de la Zona A de la Primera Nacional.